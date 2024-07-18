Лукашенко: Беларусь будет работать над тем, чтобы ООН была более эффективной организацией

Встреча в графике Президента с постоянным представителем Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым. Сегодня в Организации Объединенных Наций есть недостатки и некоторый кризис, в первую очередь ввиду доминирования США, которые не стесняются пользоваться преимуществами экономического и политического характера, за счет чего ущемляют голоса других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем не менее мы поддерживали ООН и будем поддерживать. Это по-прежнему важная организация в глобальном мироустройстве, о чем заявил Александр Лукашенко.

Президент вспомнил недавнюю встречу с Антониу Гутерришем во время саммита ШОС в Астане. Она вызвала разночтения в зарубежных СМИ. Вплоть до вымыслов о том, что председатель ООН выразил претензию Беларуси. Напротив, наше государство услышало положительную оценку, обсуждения коснулись и дальнейшего сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говоря об Организации Объединенных Наций, естественно, мы эту организацию поддерживали и будем поддерживать. Поддерживаем сейчас. Мы одна из основательниц, учредителей Организации Объединенных Наций. Мы видим недостатки, но это недостатки не Гутерриша и какой-то организации, а наши конкретные, потому что каждая организация, коллективный орган ООН, организация имеет каждый свой голос, свое мнение. Он вправе голосовать так или иначе, так или иначе высказываться. Поэтому мы это прекрасно понимаем, но будем работать над тем, чтобы Организация Объединенных Наций была более эффективной организацией, чтобы вовремя принимались решения и чтобы эти решения были справедливыми для всех стран.

О справедливых решениях под эгидой ООН, к сожалению, пока говорить приходится редко или не приходится вовсе. Это результат политики Запада, который использует трибуну организации для легализации агрессивной политики давления и санкционных мер в отношении неугодных стран, в том числе нашего государства. Тем не менее Беларусь продолжает продвижение внешнеполитических инициатив, мы сохранили наработанный потенциал и демонстрируем открытость, а также готовность к диалогу. Сегодня продолжается процесс минимализации антибелорусской риторики в ООН.