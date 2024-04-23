Рыба точно будет клевать! Показываем место под Минском, где можно ловить осётра и белугу

168 гектаров чистого рая и кислорода! Рядом с Марьиной Горкой разместился экопарк, рассказали в программе «Путевка BY». Главная фишка экопарка – рыбалка.

Здесь 11 водоемов и большое разнообразие хвостатых. Карп, карась, форель, осетр и даже белуга в 90 килограммов – каждый найдет свой интерес и станет счастливым обладателем трофеев.

Снасти можно взять в аренду и приготовить свеженький улов на мангале. А новички могут поохотиться под четким руководством опытного инструктора и пройти боевое крещение в школе рыбака.