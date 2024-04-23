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Рыба точно будет клевать! Показываем место под Минском, где можно ловить осётра и белугу

23 апреля 2024 13:10
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168 гектаров чистого рая и кислорода! Рядом с Марьиной Горкой разместился экопарк, рассказали в программе «Путевка BY». Главная фишка экопарка – рыбалка.

Рыба точно будет клевать! Показываем место под Минском, где можно ловить осётра и белугу-1

Здесь 11 водоемов и большое разнообразие хвостатых. Карп, карась, форель, осетр и даже белуга в 90 килограммов – каждый найдет свой интерес и станет счастливым обладателем трофеев.

Рыба точно будет клевать! Показываем место под Минском, где можно ловить осётра и белугу-4

Снасти можно взять в аренду и приготовить свеженький улов на мангале. А новички могут поохотиться под четким руководством опытного инструктора и пройти боевое крещение в школе рыбака.

Рыба точно будет клевать! Показываем место под Минском, где можно ловить осётра и белугу-7

Алена Варивончик, руководитель рыболовного подразделения:
Есть разная рыбалка. Есть просто классическая. В основном всю пойменную рыбу вы оплачиваете и забираете. Есть спортивная рыбалка, можно записаться, ловить и отпускать.

Рыба точно будет клевать! Показываем место под Минском, где можно ловить осётра и белугу-10

Были у вас рекорды?
Было, общим весом правда. Было 117 килограммов форели. Буквально за четыре часа.

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# Рыбалка в Беларуси # общество # Алена Варивончик # Анастасия Макеева

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