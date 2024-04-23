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Папайя, инжир и пальмы круглый год. Показываем единственный дом с оранжереей в Беларуси

23 апреля 2024 13:09
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168 гектаров чистого рая и кислорода! Рядом с Марьиной Горкой разместился экопарк, рассказали в программе «Путевка BY». Здесь знают все про зеленые технологии. Дом с оранжереей внутри и садом на крыше не фантастика. А вполне себе самостоятельная конструкция. Единственная в Беларуси!

Папайя, инжир и пальмы круглый год. Показываем единственный дом с оранжереей в Беларуси-1

Марина Данилович, начальник отдела продаж:
Под садом, в котором мы сейчас с вами находимся, находится огромный куб, который забирает все продукты жизнедеятельности человека это канализация, остатки от обработки, стирки и корневая система всех деревьев. Она опущена вниз, в этот куб. Здесь экология делает все за человека, расщепляет своей корневой системой эту жидкость, питательные вещества забирает для своего дальнейшего развития. А все остальное становится технической водой и не приносит вреда окружающей среде. Зимний сад у нас круглогодичный.

Редкие красные волки, ручные лани и говорящие попугаи. Побывали в экопарке возле Марьиной Горки – смотреть здесь.

Папайя, инжир и пальмы круглый год. Показываем единственный дом с оранжереей в Беларуси-4

Марина Данилович:
В течение сезона у нас здесь есть инжир, плоды папайи. В этом доме создается определенный микроклимат, определенная атмосфера, которая расслабляет, позволяет почувствовать себя где-то далеко-далеко, за тридевять земель. Можно не ехать в отпуск, прийти, посидеть под пальмой.

Подробности в видеоматериале.

# Туризм # общество # Анастасия Макеева

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