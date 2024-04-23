Папайя, инжир и пальмы круглый год. Показываем единственный дом с оранжереей в Беларуси

168 гектаров чистого рая и кислорода! Рядом с Марьиной Горкой разместился экопарк, рассказали в программе «Путевка BY». Здесь знают все про зеленые технологии. Дом с оранжереей внутри и садом на крыше не фантастика. А вполне себе самостоятельная конструкция. Единственная в Беларуси!

Марина Данилович, начальник отдела продаж:

Под садом, в котором мы сейчас с вами находимся, находится огромный куб, который забирает все продукты жизнедеятельности человека – это канализация, остатки от обработки, стирки и корневая система всех деревьев. Она опущена вниз, в этот куб. Здесь экология делает все за человека, расщепляет своей корневой системой эту жидкость, питательные вещества забирает для своего дальнейшего развития. А все остальное становится технической водой и не приносит вреда окружающей среде. Зимний сад у нас круглогодичный.