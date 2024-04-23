Редкие красные волки, ручные лани и говорящие попугаи. Побывали в экопарке возле Марьиной Горки
168 гектаров чистого рая и кислорода! Рядом с Марьиной Горкой разместился экопарк, рассказали в программе «Путевка BY». Здесь можно порыбачить, отведать фермерских продуктов, пообщаться с лошадьми, попариться в баньке и остановиться в чудо-домиках. Каждый найдет свой релакс и обретет душевный баланс. А мы приглашаем в зоопарк. В уютных вольерах прописались более 40 животных и птиц! Пушистый антистресс.
Оксана Довнар, администратор зоопарка:
Любимцы всех деток – это пушистые кролики. Да, это самый первый вольер, когда сюда все забегают.
– Расскажите про самых редких представителей.
Красный горный волк – это более редкое животное, исчезающий вид, который занесен в Красную международную книгу. Когда приходят к нам в зоопарк, кричат: смотрите, какие красивые лисы! На самом деле волк по внешности похож и на лису, и на шакала, и на волка.
Местный зоопарк дружит с центром помощи диким животным «Сирин» и частенько берет под свое крыло животных, попавших в беду.
Здесь снимали фильмы «Соблазн» и «Поезд судьбы». Показываем старинную усадьбу под Минском – подробности.
Среди любимчиков публики – семейство енотов, парочка соболей Сашка и Наташка, африканские страусы и лисички-сестрички.
Попугайня – тропики онлайн. Посреди этих трелей чувствуешь себя на экзотическом острове. Здесь живет около 40 красавчиков пяти разных пород. Есть даже говорящие!
Деревянный мостик разделяет строптивых обитателей от контактных козочек и овечек. Покормите в пруду карпов коэ и отправляйтесь к ланям европейским. Вас встретят трое очаровательных бэмби.
Малышей приручили специально для туристов. Так что вперед за селфи и обнимашками! Только не забудьте прихватить немного морковки и сухариков.
Подробности в видеоматериале.