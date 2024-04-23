Здесь снимали фильмы «Соблазн» и «Поезд судьбы». Показываем старинную усадьбу под Минском

Центр Беларуси! Родина Дудуток. Край родников, храмов и блестящих агроусадеб. Пуховичский район обеспечит незабываемый уикенд! Весенний гид открывает агрогородок Блонь. Здесь вас ожидает немало чудес, рассказали в программе «Путевка BY».

Анастасия Макеева, корреспондент:

На берегу реки Титовки расположился сказочный дворец. Необычное здание с колоннами – звезда для туристов. Раньше здесь была усадьба Бонч-Осмоловских, а сегодня находится краеведческий музей. Редкие красные волки, ручные лани и говорящие попугаи. Побывали в экопарке возле Марьиной Горки – смотреть здесь.

Усадьбу в стиле классицизма возвели представители рода Оссовских в середине XIX века. Но недолго музыка играла. За участие в восстании 1863 года имение конфисковали. Резная жемчужина досталась статскому советнику из Могилевской губернии Осипу Бонч-Осмоловскому. Он получил имение в рассрочку на 20 лет по выгодной цене. Водяная мельница, крахмальный завод, сыроварня, цветущие сады и альтанка. Здесь было все для идеальной жизни.

Юлия Гулецкая, научный сотрудник Пуховичского районного краеведческого музея:

Осип Бонч-Осмоловский здесь особо не проживал. Здесь прописался его сын Анатолий с семьей. Кстати, один из сыновей Анатолия Глеб – известный археолог, который одним из первых на территории Советского Союза откопал останки первобытного человека.

– За нами очень красивая мебель. Это от владельцев осталось?

– Да, это в наследство осталось от Анатолия Осиповича Бонч-Осмоловского. Мебель пережила войну. Анатолий работал за этим столом, его сыновья писали свои труды. Ну, и конечно, во всем помогала жена Ваховская Варвара Ивановна.