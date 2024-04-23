Прямой эфир

Здесь снимали фильмы «Соблазн» и «Поезд судьбы». Показываем старинную усадьбу под Минском

23 апреля 2024 13:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Центр Беларуси! Родина Дудуток. Край родников, храмов и блестящих агроусадеб. Пуховичский район обеспечит незабываемый уикенд! Весенний гид открывает агрогородок Блонь. Здесь вас ожидает немало чудес, рассказали в программе «Путевка BY».

Здесь снимали фильмы «Соблазн» и «Поезд судьбы». Показываем старинную усадьбу под Минском-1

Анастасия Макеева, корреспондент:
На берегу реки Титовки расположился сказочный дворец. Необычное здание с колоннами звезда для туристов. Раньше здесь была усадьба Бонч-Осмоловских, а сегодня находится краеведческий музей.

Редкие красные волки, ручные лани и говорящие попугаи. Побывали в экопарке возле Марьиной Горки – смотреть здесь.

Здесь снимали фильмы «Соблазн» и «Поезд судьбы». Показываем старинную усадьбу под Минском-4

Усадьбу в стиле классицизма возвели представители рода Оссовских в середине XIX века. Но недолго музыка играла. За участие в восстании 1863 года имение конфисковали. Резная жемчужина досталась статскому советнику из Могилевской губернии Осипу Бонч-Осмоловскому. Он получил имение в рассрочку на 20 лет по выгодной цене. Водяная мельница, крахмальный завод, сыроварня, цветущие сады и альтанка. Здесь было все для идеальной жизни.

Здесь снимали фильмы «Соблазн» и «Поезд судьбы». Показываем старинную усадьбу под Минском-7

Юлия Гулецкая, научный сотрудник Пуховичского районного краеведческого музея:
Осип Бонч-Осмоловский здесь особо не проживал. Здесь прописался его сын Анатолий с семьей. Кстати, один из сыновей Анатолия Глеб известный археолог, который одним из первых на территории Советского Союза откопал останки первобытного человека.
– За нами очень красивая мебель. Это от владельцев осталось?
Да, это в наследство осталось от Анатолия Осиповича Бонч-Осмоловского. Мебель пережила войну. Анатолий работал за этим столом, его сыновья писали свои труды. Ну, и конечно, во всем помогала жена Ваховская Варвара Ивановна.

Здесь снимали фильмы «Соблазн» и «Поезд судьбы». Показываем старинную усадьбу под Минском-10

Роскошные интерьеры, что шкатулка с украшениями, музыка для души. Неспроста здесь снимали фильмы «Соблазн» и «Поезд судьбы». Атмосфера XIX века витает в воздухе.

Подробности в видеоматериале.

# Туризм # общество # Анастасия Макеева # Юлия Гулецкая

Другие новости рубрики

Все новости
Бомжа без ног выставили в коляске, а он же человек! Протоиерей о помощи людям, которые оказались на улице
23 апреля 2024 12:58

Бомжа без ног выставили в коляске, а он же человек! Протоиерей о помощи людям, которые оказались на улице

Участвовал в операции «Багратион» и освобождал Беларусь. История ветерана, который попал на войну в 17 лет
23 апреля 2024 12:42

Участвовал в операции «Багратион» и освобождал Беларусь. История ветерана, который попал на войну в 17 лет

«Партнёр полностью вовлечён в жизнь другого человека». Почему возникают созависимые отношения?
23 апреля 2024 11:30

«Партнёр полностью вовлечён в жизнь другого человека». Почему возникают созависимые отношения?

Экспорт медуслуг Беларуси в 2023 году составил более 40 млн долларов
23 апреля 2024 11:23

Экспорт медуслуг Беларуси в 2023 году составил более 40 млн долларов

Владимир Караник войдёт в состав Президиума ВНС от Гродненской области
23 апреля 2024 10:59

Владимир Караник войдёт в состав Президиума ВНС от Гродненской области

Выплаты ветеранам ко Дню Победы увеличат в 2 раза
23 апреля 2024 10:52

Выплаты ветеранам ко Дню Победы увеличат в 2 раза

В Совете Республики прошло совещание по вопросам рекламы
23 апреля 2024 10:50

В Совете Республики прошло совещание по вопросам рекламы

Как избавиться от изжоги? Врач назвала современные методы лечения недуга
23 апреля 2024 10:18

Как избавиться от изжоги? Врач назвала современные методы лечения недуга

Украсить в этой технике можно любой предмет. Показываем мастер-класс по декупажу
23 апреля 2024 08:31

Украсить в этой технике можно любой предмет. Показываем мастер-класс по декупажу

Минская милиция перешла на усиленный вариант несения службы
23 апреля 2024 07:56

Минская милиция перешла на усиленный вариант несения службы

Продумано всё до мелочей. Дворец Республики готовится принять ВНС
23 апреля 2024 07:54

Продумано всё до мелочей. Дворец Республики готовится принять ВНС

Лукашенко поздравил иудеев с Песахом
23 апреля 2024 07:52

Лукашенко поздравил иудеев с Песахом