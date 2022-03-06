«Рядовых будней практически не бывает». Этот лётчик получил награду от Президента Беларуси

Новости Беларуси. На неделе Президент вручил ордена Матери, а еще отметил доблесть и мужество наших силовиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Орденами и званиями глава государства удостоил представителей армии и силовых структур. Это те, кто хранит порядок в стране, кто готов защищать Беларусь от агрессии, и тот, чья служба накрепко связана с небом. Тадеуш Курсевич в авиации почти 38 лет. Сейчас в его руках одно из важнейших спасательных подразделений. Самолеты и вертолеты МЧС выполняют полеты днем и ночью, даже в самых сложных погодных условиях. В пожарах и катастрофах «крылья» белорусской авиации порой дарят последнюю надежду.

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Беларуси:

Рядовых будней практически не бывает. Всегда, когда люди поднимаются в воздух, это авиационная техника, это сложные машины. Происходят и отказы какие-то, что-то еще. Поэтому это всегда постоянный труд. Выполнение рейсов в ночное время, в непогоду, в плохих метеоусловиях, при осадках в виде снега, тумана, дождя, обледенения. Также тушение пожаров в Турции, на юге Беларуси, когда горели леса, торфяники. Все это очень сложно и опасно. Конечно, эти моменты всегда вспоминаются. Летчик первого класса полковник Курсевич хорошо помнит каждый сложный вылет, а потому орден «За службу Родине» 3 степени мысленно делит на всех своих ребят. В их воздушно-спасательной команде единство – главный инструмент, именно оно помогает справиться в любом месте и при любых условиях.

Тадеуш Курсевич:

За уже почти 38 лет службы такая награда для меня была очень ценна. Это большого стоит, спасибо руководству. Я очень благодарен коллективу, что он всегда поддерживает, эти ребята всегда со мной рядом, поэтому низкий поклон и большое спасибо.