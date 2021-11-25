Рябина снижает уровень холестерина и помогает при истощении. Какими ещё свойствами обладает эта ягода?
Чудо-ягода рябина издавна известна как лучшее лекарство от простудных заболеваний. В народной медицине ее используют как общеукрепляющее и мочегонное средство. Но даже если у вас нет никаких заболеваний, рябина все равно будет полезна: витамина C в ней больше, чем в лимоне.
Катерина Никитина, нутрициолог:
Витамины С, группы В, Е, Р, РР, фолиевая кислота, калий, магний, фосфор и другие стимулируют работу иммунитета, усиливают защитные свойства организма. Также улучшают способность желудочного сока к перевариванию и усвоению питательных веществ.
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Эти осенние плоды действительно обладают целебными свойствами. Ягоды рябины оказывают противовоспалительное и кровоостанавливающее действие и улучшают пищеварение.
Катерина Никитина:
Плоды рябины снижают липиды в печени, холестерин в крови, помогают при малокровии, физическом истощении и различных заболеваниях, так как содержат в своем составе огромное количество витаминов и минералов.
Для того чтобы извлечь максимум пользы из этой чудо-ягоды, ее необходимо правильно отобрать и приготовить. Не секрет, что плоды обладают горечью, которая мало кому придется по вкусу. Чтобы побаловать себя лакомствами из рябины, оставьте ее в морозильной камере на 10-12 часов. Это уменьшит горечь и сохранит максимум полезных минералов и микроэлементов.