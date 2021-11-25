Рябина снижает уровень холестерина и помогает при истощении. Какими ещё свойствами обладает эта ягода?

Чудо-ягода рябина издавна известна как лучшее лекарство от простудных заболеваний. В народной медицине ее используют как общеукрепляющее и мочегонное средство. Но даже если у вас нет никаких заболеваний, рябина все равно будет полезна: витамина C в ней больше, чем в лимоне.

Катерина Никитина, нутрициолог:

Витамины С, группы В, Е, Р, РР, фолиевая кислота, калий, магний, фосфор и другие стимулируют работу иммунитета, усиливают защитные свойства организма. Также улучшают способность желудочного сока к перевариванию и усвоению питательных веществ. Ароматный чай и полезное желе. Рассказываем, как приготовить блюда из рябины – подробности далее.

Эти осенние плоды действительно обладают целебными свойствами. Ягоды рябины оказывают противовоспалительное и кровоостанавливающее действие и улучшают пищеварение. Катерина Никитина:

Плоды рябины снижают липиды в печени, холестерин в крови, помогают при малокровии, физическом истощении и различных заболеваниях, так как содержат в своем составе огромное количество витаминов и минералов.