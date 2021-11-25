Как сочетать носки с гардеробом и какие подобрать под вечерний наряд? Рассказывает стилист
Встречают по носочкам. В модной пьесе они уже не скромные суфлеры, а на главных ролях. От подиума до улицы. Трудно отказаться от перчинки, которая добавляет вкуса и притягивает взгляды. Причем голые лодыжки больше «не греют». Главный козырь – высокие. Однотонные и пестрые, с колготами и джинсами – в центре внимания.
Анна Ботян, стилист:
Стильные лайфхаки, как носить яркие носки в повседневной жизни. Мы можем добавлять их к грубым ботинкам, челси, кроссовкам и так далее. Важно, чтобы наш яркий носок чуть-чуть торчал из повседневной нашей обуви, и можем этот цвет продублировать в гардеробе. Зеленый цвет наших носков с одеждой. Можно продублировать это с аксессуарами, чтобы наши носки с чем-то играли в гардеробе.
Стильная парочка не новомодный тренд. В носочках щеголяли еще в 1950-е с лодочками и босоножками. Но сегодня дизайнеры радуют принтами, как никогда. От полотен художников до забавных зверушек и комиксов. Индивидуальность, юмор и отличный настрой у ваших ног.
Анна Ботян:
Максимально простой, спортивный образ. В этот же цвет мы выбрали носки с принтом мишка. Это, может быть, по-детски, но в то же время очень мило. И если хочется немножко похулиганить, без проблем используйте любые принты, какие вам хочется. Важно, чтобы сам принт немножко сочетался с образом. Как удлинить наши ноги? Выбирайте монохромно цвет брюк, цвет носков и обуви. Например, вы можете взять молочные брюки, молочные носки, белую или молочную обувь, и это будет смотреться продуманно, стильно, интересно.
Главное – сочетать не более трех цветов. Мы выбрали три оттенка синего, и носочки заиграли во всей красе. Белоснежные – классика, подо все. Та самая ретро-эстетика для походов в музей. Из люрекса – привет из дискотеки 80-х. Есть безупречный вариант и для выхода в свет.
Анна Ботян:
Как разнообразить ваш вечерний образ? Добавить капроновые, тоненькие носочки, они могут как облегать ножку, так и быть более свободными, более ажурными, или со стразами, или с блесточками, или в горошек, как на нашей модели. Вроде бы образ не такой сложный, но за счет носочков всегда получается эффект вау, поэтому экспериментируйте и у вас все получится.
На модной орбите не стоит забывать про качество. Парочка советов по составу для вас.
Наталия Голубева, товаровед:
В холодное время года, конечно, предпочтительно, чтобы в носках преобладали натуральные волокна. Это может быть хлопок, шерсть. Производители предлагают и мериносовую шерсть, и ангору, и кашемир, и верблюжью шерсть. Желательно, чтоб еще была махра, махровый носок. В сочетании обязательно должны быть другие волокна, нити. Это может быть полиамид, полиэфир и обязательно эластан. Тогда носочки будут более износоустойчивые.