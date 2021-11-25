Ароматный чай и полезное желе. Рассказываем, как приготовить блюда из рябины

Юлия Пашкевич, корреспондент:

К сожалению, эта ягода не пользуется спросом у наших белорусских хозяек. А зря, ведь из нее можно приготовить вкусные компоты, полезное варенье и даже мармелад.

Все блюда просты в приготовлении и не займут у вас много времени. Например, чтобы приготовить рябиновый чай, 100 граммов ягоды залейте кружкой кипятка и дайте настояться 15-20 минут. Ну а сегодня мы покажем, как приготовить желе. Для этого блюда можно использовать как рябину, так и облепиху.