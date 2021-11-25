Прямой эфир

Ароматный чай и полезное желе. Рассказываем, как приготовить блюда из рябины

25 ноября 2021 16:51
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Чудо-ягода рябина издавна известна как лучшее лекарство от простудных заболеваний.

Ароматный чай и полезное желе. Рассказываем, как приготовить блюда из рябины-1

Юлия Пашкевич, корреспондент:
К сожалению, эта ягода не пользуется спросом у наших белорусских хозяек. А зря, ведь из нее можно приготовить вкусные компоты, полезное варенье и даже мармелад.

Все блюда просты в приготовлении и не займут у вас много времени. Например, чтобы приготовить рябиновый чай, 100 граммов ягоды залейте кружкой кипятка и дайте настояться 15-20 минут. Ну а сегодня мы покажем, как приготовить желе. Для этого блюда можно использовать как рябину, так и облепиху.

Ароматный чай и полезное желе. Рассказываем, как приготовить блюда из рябины-4

Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим желе из рябины с розмарином. Для этого нам понадобится рябина, сахар и розмарин. Забрасываем рябину в сотейник. Добавляем воду и провариваем ягоду до готовности. Рябина проварилась 10 минут, теперь мы пропускаем ее через сито.

Ароматный чай и полезное желе. Рассказываем, как приготовить блюда из рябины-7

Добавляем сахар, розмарин и выпариваем влагу до состояния желе.

Ароматный чай и полезное желе. Рассказываем, как приготовить блюда из рябины-10

Вадим Парханович:
Мы проварили сок рябины с сахаром и розмарином час. Теперь даем остыть до комнатной температуры и ставим в холодильник на 12 часов. После чего наше желе готово.

Наше желе простояло в холодильнике 12 часов. Оно готово, подавайте к столу. Всем приятного аппетита.

Ароматный чай и полезное желе. Рассказываем, как приготовить блюда из рябины-13

Рябина станет отличным помощником в борьбе со множеством заболеваний. Главное – не забывайте про противопоказания. Специалисты не рекомендуют употреблять ее при беременности, кормлении грудью, болезнях сердца и проблемах с желудком. Сохраняйте и приумножайте свое здоровье.

Рябина снижает уровень холестерина и помогает при истощении. Какими ещё свойствами обладает эта ягода? Читайте здесь.

# Рецепты # общество # Юлия Пашкевич # Вадим Парханович # Фотофакт

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