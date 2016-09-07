«Рвущий сердце голос, как в диком мире»: в Беловежской пуще начался гон оленей

Новости Беларуси. В Беловежской пуще начался гон оленей. С этого времени и до средины октября в национальном парке можно услышать брачный клич этих благородных животных. Хриплый, протяжный и низкий звук разносится на нескольких километров. Причем голос каждого оленя звучит по-разному.

К таким, на первый взгляд, удивительным звукам жители прилегающих к заповеднику деревень уже давно привыкли. В сентябре здесь встают не с петухами, а с оленями. Под них и ложатся спать.

Мария Рудчик, житель деревни Каменюки:

Как они ходят и ревут, я каждый год слышу. Под хату даже подходят.

Василий Ребик, житель деревни Каменюки:

В таком состоянии находишься, как будто в первобытно-общинном строе, в каком-то мире диком. Такой голос, рвущий сердце, так сказать.

Так называемый гон оленя длится почти два месяца. В эти дни рогатый «артист» своим «вокалом» дает понять, кто же в «доме» хозяин. По реву можно даже определить, насколько серьезны намерения жениха.

Олег Щитов, главный охотовед Национального парка «Беловежская пуща»:

Своими трубными звуками дают знаки соперникам, что эта территория занята и самки принадлежат этому оленю.

Но соперник с таким положением дел далеко не всегда согласен. Тогда драки не миновать. И все бы ничего, только бой за сердца возлюбленных может закончиться трагически. И такие случаи здесь не редкость.

Олег Щитов, главный охотовед Национального парка «Беловежская пуща»:

Сцепились два оленя во время боя и один, к сожалению, убил другого. Пробил ему череп рогом и сам не мог освободиться.

Еще одна беда оленя – волки. В конце брачного периода животное физически истощено и может стать легкой добычей. Кстати, ее хищник находит тоже на слух.

Алексей Буневич, научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:

Их рев слышен, в хорошую погоду за 2-3 километра можно услышать ревущего оленя. Поэтому они часто в этот период становятся жертвами волков.

Несмотря на это, львиная доля оленей благодаря таким законам природы находит не смерть в бою, а свою вторую половинку. Недаром общее количество представителей этого вида в Пуще не уменьшается – порядка двух тысяч особей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.