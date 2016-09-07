За сколько до закрытия в кафе могут не пустить посетителей?

В адрес программы «Добро пожаловаться» ежедневно поступает множество телефонных звонков и письменных обращений с юридическими вопросами.

Вопрос:

Недавно мы с друзьями были в Минске. Решили вечером зайти в кафе и перекусить. До окончания работы заведения оставалось 25 минут, но нас не пустили, мотивируя тем, что скоро закрываются. Правы ли работники кафе?

Елена Мойсейчик, юрист:

В соответствии с пунктом 4 «Правил осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и общественного питания», вход покупателей в рестораны, кафе может быть прекращен за 30 минут до окончания рабочего времени, в другие торговые объекты общественного питания – за 15 минут до их закрытия. Так что в кафе вас не пустили на законных основаниях.