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За сколько до закрытия в кафе могут не пустить посетителей?

07 сентября 2016 14:01
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В адрес программы «Добро пожаловаться» ежедневно поступает множество телефонных звонков и письменных обращений с юридическими вопросами.

Вопрос:
Недавно мы с друзьями были в Минске. Решили вечером зайти в кафе и перекусить. До окончания работы заведения оставалось 25 минут, но нас не пустили, мотивируя тем, что скоро закрываются. Правы ли работники кафе?

Елена Мойсейчик, юрист:
В соответствии с пунктом 4 «Правил осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и общественного питания», вход покупателей в рестораны, кафе может быть прекращен за 30 минут до окончания рабочего времени, в другие торговые объекты общественного питания – за 15 минут до их закрытия. Так что в кафе вас не пустили на законных основаниях. 

# общество # Кафе

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