Дадут ли отцу отсрочку от армии до конца декрета супруги?

В адрес программы «Добро пожаловаться» ежедневно поступает множество телефонных звонков и письменных обращений с юридическими вопросами.

Вопрос:

В настоящее время я нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет. Моему мужу 24 года. Положена ли ему отсрочка от армии до окончания моего декретного отпуска?

Елена Мойсейчик, юрист:

Согласно статьи 32 закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве по семейному положению предоставляется гражданам, имеющим жену и ребенка в возрасте до трех лет при предоставлении следующих документов – свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, справка о составе семьи. Так что, в данной ситуации собирайте документы и спокойно воспитывайте ребенка вместе с мужем.