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Дадут ли отцу отсрочку от армии до конца декрета супруги?

07 сентября 2016 13:58
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В адрес программы «Добро пожаловаться» ежедневно поступает множество телефонных звонков и письменных обращений с юридическими вопросами.

Вопрос:
В настоящее время я нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет. Моему мужу 24 года. Положена ли ему отсрочка от армии до окончания моего декретного отпуска?

Елена Мойсейчик, юрист:
Согласно статьи 32 закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу в резерве по семейному положению предоставляется гражданам, имеющим жену и ребенка в возрасте до трех лет при предоставлении следующих документов – свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, справка о составе семьи. Так что, в данной ситуации собирайте документы и спокойно воспитывайте ребенка вместе с мужем.

# общество # Брак и семья

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