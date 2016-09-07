Со шваброй наголо: как пенсионерка 5 раз пыталась вернуть в магазин бракованный товар

Рядом с женщиной всегда должен быть настоящий мужчина, а не тряпка, тряпки должны быть со швабрами. Героиня этого сюжета, благодаря обычной швабре стала настоящим знатоком потребительского права. Если у женщины плохое настроение – она делает уборку в квартире. Однако у минчанки Елизаветы Яковлевны в этот раз все случилось несколько иначе. Однажды возникшее желание навести чистоту, привело к тому, что благостное расположение духа покинуло женщину всерьез и надолго, оставив после себя горький привкус разочарования и массу вопросов. Елизавета Яковлевна:

Три месяца назад моя помощница купила швабру. Она пошла и купила, она была завернута и в тот же день она мыла пол.

Всего данным аксессуаром для уборки женщины пользовались три раза. После этого швабра стала непригодна для использования. И тогда женщина обратилась к продавцу. Елизавета Яковлевна:

«Мы ничего не делаем». Я говорю: «Мне не нужна замена, мне нужно, чтобы Вы посмотрели на нее, как ей работать». «Ну, принесите». Я, значит, эту швабру и пешком. Я принесла. Изначально в магазине некачественный товар принимать отказывались. Однако сдаваться без боя Елизавета Яковлевна не собиралась, и женщину попросили составить письменную претензию. Прошло 2 месяца, ответа не последовало. На телефонные звонки в магазине не отвечали, и тогда женщина вновь посетила торговую точку. Елизавета Яковлевна:

Сказали: «Вы знаете что, я вызову человека и пусть решает, что делать». Я согласилась. Потом звонит и говорит: «Мы ничего не решили». А я говорю, что не могу такой вещью пользоваться. Когда увидела, что вещь испортилась, сказала, что хочу вернуть деньги.

Впервые швабра упоминается в исторических хрониках конца 15 века. И, если швабра Елизаветы Яковлевны вызывает у женщины слезы, то другие современные модификации данного предмета способны вызвать удивление, недоумение и даже умиление. Музыкальная швабра-микрофон, швабра из долларовых купюр, ребенок – швабра. Мы решили выяснить, насколько популярен данный предмет у минчан, как часто и для чего они используют сей предмет и какой смысл современный человек вкладывает в это слово. Дети:

Я не знаю, что такое швабра. Полы мыть Минчане:

Швабру можно использовать, как альтернативную пару для танцев. Шваброй можно что-нибудь подпереть. Шваброй можно кого-нибудь попугать Милые женщины, иногда мужу нужна швабра. Когда он не слушается, когда он подводит семью – тогда можно и шваброй его. Но вернемся к нашей истории. В стремлении к чистоте и в поисках истины Елизавета Яковлевна обращалась в магазин 4 раза, не считая бесчисленных телефонных звонков. Однако, свою вину ни продавец ни производитель признавать не желали. Ирина Коноплицкая, юрист:

Согласно статьи 22 потребитель имеет право сдать товар. В том случае, если продавец отказывается принимать товар, потребитель вправе настаивать на проведении экспертизы исследования качества товара. Когда эксперт провел экспертизу и говорит о производственном браке, продавец обязан вернуть деньги.