Со шваброй наголо: как пенсионерка 5 раз пыталась вернуть в магазин бракованный товар
Рядом с женщиной всегда должен быть настоящий мужчина, а не тряпка, тряпки должны быть со швабрами. Героиня этого сюжета, благодаря обычной швабре стала настоящим знатоком потребительского права.
Если у женщины плохое настроение – она делает уборку в квартире. Однако у минчанки Елизаветы Яковлевны в этот раз все случилось несколько иначе. Однажды возникшее желание навести чистоту, привело к тому, что благостное расположение духа покинуло женщину всерьез и надолго, оставив после себя горький привкус разочарования и массу вопросов.
Елизавета Яковлевна:
Три месяца назад моя помощница купила швабру. Она пошла и купила, она была завернута и в тот же день она мыла пол.
Всего данным аксессуаром для уборки женщины пользовались три раза. После этого швабра стала непригодна для использования.
И тогда женщина обратилась к продавцу.
Елизавета Яковлевна:
«Мы ничего не делаем». Я говорю: «Мне не нужна замена, мне нужно, чтобы Вы посмотрели на нее, как ей работать». «Ну, принесите». Я, значит, эту швабру и пешком. Я принесла.
Изначально в магазине некачественный товар принимать отказывались. Однако сдаваться без боя Елизавета Яковлевна не собиралась, и женщину попросили составить письменную претензию. Прошло 2 месяца, ответа не последовало. На телефонные звонки в магазине не отвечали, и тогда женщина вновь посетила торговую точку.
Елизавета Яковлевна:
Сказали: «Вы знаете что, я вызову человека и пусть решает, что делать». Я согласилась. Потом звонит и говорит: «Мы ничего не решили». А я говорю, что не могу такой вещью пользоваться. Когда увидела, что вещь испортилась, сказала, что хочу вернуть деньги.
Впервые швабра упоминается в исторических хрониках конца 15 века. И, если швабра Елизаветы Яковлевны вызывает у женщины слезы, то другие современные модификации данного предмета способны вызвать удивление, недоумение и даже умиление.
Музыкальная швабра-микрофон, швабра из долларовых купюр, ребенок – швабра.
Мы решили выяснить, насколько популярен данный предмет у минчан, как часто и для чего они используют сей предмет и какой смысл современный человек вкладывает в это слово.
Дети:
Я не знаю, что такое швабра.
Полы мыть
Минчане:
Швабру можно использовать, как альтернативную пару для танцев. Шваброй можно что-нибудь подпереть. Шваброй можно кого-нибудь попугать
Милые женщины, иногда мужу нужна швабра. Когда он не слушается, когда он подводит семью – тогда можно и шваброй его.
Но вернемся к нашей истории. В стремлении к чистоте и в поисках истины Елизавета Яковлевна обращалась в магазин 4 раза, не считая бесчисленных телефонных звонков. Однако, свою вину ни продавец ни производитель признавать не желали.
Ирина Коноплицкая, юрист:
Согласно статьи 22 потребитель имеет право сдать товар. В том случае, если продавец отказывается принимать товар, потребитель вправе настаивать на проведении экспертизы исследования качества товара. Когда эксперт провел экспертизу и говорит о производственном браке, продавец обязан вернуть деньги.
Вопреки расхожему мнению, вернуть в магазин можно товар, не бывший в употреблении надлежащего качества, товар ненадлежащего качества и даже товар без чека.
Однако, есть некоторые моменты, на которые в этой ситуации стоит обратить внимание.
Ирина Коноплицкая, юрист:
Закон о защите прав потребителей четко говорит, что отсутствие чека не является основанием для отказа в удовлетворении требований потребителя. Но здесь есть некоторые моменты. В магазинах разных есть аналогичный товар и тогда человеку нужно доказать, что именно здесь он приобрел товар. Если человек с кем-то покупал, свидетель будет очень кстати.
Кстати, у Елизаветы Яковлевны был и чек, и упаковка от швабры, и даже свидетели, однако это не помогло ей быстро и безболезненно вернуть свои кровные. После трех месяцев ожидания, терпение у женщины лопнуло и она обратилась на «горячую линию» нашего телеканала. Мы с удовольствием помогли женщине не упасть духом, а руководителю хозяйственного магазина – лицом в грязь.
Спустя пару дней Елизавета Яковлевна посетила магазин в пятый раз и получила, наконец, свои деньги.
Елизавета Яковлевна:
Большое спасибо программе, что она помогает людям, что наши деньги не валяются, вы их возвращаете нам.
Мы рады, что Елизавета Яковлевна добилась-таки своего. И своим личным примером доказала, что достоинство надо отстаивать, а не отсиживать.