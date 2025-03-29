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В Минске прошло креативное мероприятие для молодёжи «Добрая суббота»

29 марта 2025 14:30
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Порядок в стране начинается со своего двора. Минчане от мала до велика приняли сегодня, 29 марта, участие в благоустройстве столицы. Для горожан субботник не просто уборка, это уже добрая традиция, которая объединяет людей ради общей цели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошло креативное мероприятие для молодёжи «Добрая суббота»-2

Молодежь Советского района собрало креативное мероприятие «Добрая суббота». Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства и депутаты округа организовали для ребят полноценный урок по теме раздельного сбора мусора. Юношам и девушкам рассказали, почему так важно правильно сортировать отходы для сохранения нашей природы. А после участники вместе навели порядок в нескольких столичных дворах. 

В Минске прошло креативное мероприятие для молодёжи «Добрая суббота»-4

Алексей Антонович, учащийся Минского государственного финансово-экономического колледжа:
Я считаю, что каждый гражданин должен выходить и помогать, так сказать, городу быть чище.

В Минске прошло креативное мероприятие для молодёжи «Добрая суббота»-6

Оксана Бесько, депутат Минского городского Совета депутатов, директор Минского государственного финансово-экономического колледжа:
Важно, чтобы каждый отдал свой вклад в благоустройство нашего прекрасного Минска, в благоустройство нашей любимой Беларуси. И, конечно же, мы привлекаем наших детей, которые и живут в городе Минске, детей, которые иногороднее приехали учиться в город Минск. Кроме того, что они убирают территорию, они знакомятся с нашим городом. 

Только соблюдая правила экологической культуры, приучая к этому подрастающее поколение, можно добиться, чтобы наш общий дом был чистым и уютным. В Минской области месячник благоустройства продлится до 30 апреля. Присоединиться может каждый. 

# Субботники в Беларуси # Молодежь Беларуси

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