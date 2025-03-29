Мостовские спасатели уделили внимание профилактике пожаров в сельской местности

О безопасности – каждому. В Беларуси продолжается республиканская пожарно-профилактическая акция. Особое внимание уделяется сельской местности и наиболее уязвимой категории населения – одиноким пожилым гражданам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках акции Мостовские спасатели, совместно с представителями газовой службы и социальной защиты, обошли домовладения, проверили состояние печного отопления, наличие и исправность пожарных извещателей. Также специалисты осмотрели придомовые территории и провели профилактические беседы с жильцами.

Производится установка и замена извещателей, элементов питания, если у кого-то, допустим, из категории граждан неисправный извещатель. Смотрится, какое печное отопление, указывается на какие-то замечания.

Спасатели напомнили сельчанам, что жечь растительность и мусор на участке в засушливый период не просто небезопасно, а запрещено, и нарушение правил может грозить штрафами и даже уголовной ответственностью.