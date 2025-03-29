Прямой эфир

Мостовские спасатели уделили внимание профилактике пожаров в сельской местности

29 марта 2025 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О безопасности – каждому. В Беларуси продолжается республиканская пожарно-профилактическая акция. Особое внимание уделяется сельской местности и наиболее уязвимой категории населения – одиноким пожилым гражданам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мостовские спасатели уделили внимание профилактике пожаров в сельской местности-2

В рамках акции Мостовские спасатели, совместно с представителями газовой службы и социальной защиты, обошли домовладения, проверили состояние печного отопления, наличие и исправность пожарных извещателей. Также специалисты осмотрели придомовые территории и провели профилактические беседы с жильцами. 

Мостовские спасатели уделили внимание профилактике пожаров в сельской местности-4

Производится установка и замена извещателей, элементов питания, если у кого-то, допустим, из категории граждан неисправный извещатель. Смотрится, какое печное отопление, указывается на какие-то замечания. 

Спасатели напомнили сельчанам, что жечь растительность и мусор на участке в засушливый период не просто небезопасно, а запрещено, и нарушение правил может грозить штрафами и даже уголовной ответственностью. 

# Правила безопасности # Пожары # МЧС Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Команда Президента Беларуси вышла в финал Республиканской хоккейной лиги
29 марта 2025 14:05

Команда Президента Беларуси вышла в финал Республиканской хоккейной лиги

Мечта стала реальностью! Школьница из Гомельского района получила семена арбуза от Президента
29 марта 2025 13:48

Мечта стала реальностью! Школьница из Гомельского района получила семена арбуза от Президента

Игорь Сергеенко принял участие в 14-й сессии Витебского областного Совета депутатов
29 марта 2025 13:35

Игорь Сергеенко принял участие в 14-й сессии Витебского областного Совета депутатов