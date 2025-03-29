В центре «Контакт» прошёл открытый фестиваль-конкурс современного искусства «Первая ступень»

Праздник творчества и вдохновения. Накануне Международного дня театра Минск встречал юных актеров.
Праздник творчества и вдохновения. Накануне Международного дня театра Минск встречал юных актеров.
На площадке столичного центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» прошел открытый фестиваль-конкурс современного искусства «Первая ступень». Участниками стали 11 театральных коллективов из Беларуси и России, которые предварительно прошли отбор.
Ирина Бородай, заместитель директора по учебно-воспитательной работе центра «Контакт»:
К нам на фестиваль приехали коллективы со всей Беларуси. Это и Мозырь, и Могилев. Граница нашего фестиваля расширяется. В этом году к нам еще присоединился и город Брест. А специальными гостями станут воспитанники театральной студии «Горошины» из Санкт-Петербурга. Театральное творчество воспитывает детей, учит их быть добрее, доброжелательнее, неравнодушными к людям.
Подробности в видео.