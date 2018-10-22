Прямой эфир

Память жертв Минского гетто почтили на митинге в мемориальном комплексе «Яма»

22 октября 2018 11:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Печальная дата в мировой истории. В Беларуси вспоминают жертв Минского гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурный митинг прошел в мемориальном комплексе «Яма». Это место расправы над евреями, которых уничтожили фашисты 75 лет назад.

Память жертв Минского гетто почтили на митинге в мемориальном комплексе «Яма»-1

Память жертв Минского гетто почтили на митинге в мемориальном комплексе «Яма»-3

Во время войны за колючей проволокой были 39 улиц, а на них – 100 тысяч обреченных. Выжили единицы.

Память жертв геноцида приехали почтить в Минск представители Израиля, США, стран Европы, многочисленных международных организаций и общественных объединений. Перед участниками памятных мероприятий к 75-й годовщине уничтожения Минского гетто озвучили обращение Президента Беларуси. В нем подчеркивается, что наша земля, где погиб каждый третий житель, пропитанная слезами безвинных людей, дала новые ростки: взрастила поколение, которое помнит уроки истории и бережет мир.

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков»
22 октября 2018 11:02

Александр Лукашенко: «Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков»

Память о ВЛКСМ в скверах страны: молодые учителя из Беларуси и России высадили аллею деревьев в Витебске
22 октября 2018 07:43

Память о ВЛКСМ в скверах страны: молодые учителя из Беларуси и России высадили аллею деревьев в Витебске

Фестиваль студотрядовской песни и праздники на улицах города. «Комсомольская неделя» к 100-летию ВЛКСМ стартует в Беларуси
22 октября 2018 07:38

Фестиваль студотрядовской песни и праздники на улицах города. «Комсомольская неделя» к 100-летию ВЛКСМ стартует в Беларуси