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Память о ВЛКСМ в скверах страны: молодые учителя из Беларуси и России высадили аллею деревьев в Витебске

22 октября 2018 07:43
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Новости Беларуси. Память о ВЛКСМ будет жить и в скверах Беларуси. Очередной такой зеленый уголок появился в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В парке имени Фрунзе аллею деревьев высадили около сотни молодых учителей из Беларуси и России.

Память о ВЛКСМ в скверах страны: молодые учителя из Беларуси и России высадили аллею деревьев в Витебске-1

Нужно ухаживать за нашей природой, озеленять город, конечно же. Поэтому вот мы и занимаемся.

Клены участники акции назвали комсомольскими. Поскольку высажена аллея в честь 100-летия образования комсомола.

Память о ВЛКСМ в скверах страны: молодые учителя из Беларуси и России высадили аллею деревьев в Витебске-4

Добрые традиции парней и девушек ХХ века продолжают Белорусский и Российский союзы молодежи. В эти дни в Витебске в рамках форума приграничья проходит слет учителей. Название его весьма символично – «С чего начинается Родина?».

Память о ВЛКСМ в скверах страны: молодые учителя из Беларуси и России высадили аллею деревьев в Витебске-7

Маргарита Феженко, участник слета молодых учителей (Беларусь):
В Беларуси объявлен Год малой родины. И такое событие, дружелюбное событие, объединение народов – Россия, Беларусь. Очень здорово, что проходит такая акция. Здесь безумно приятно находиться. Такая атмосфера молодых.

Память о ВЛКСМ в скверах страны: молодые учителя из Беларуси и России высадили аллею деревьев в Витебске-10

Даниил Роговенков, участник слета молодых учителей (Россия):
Это первое дерево, которое я посадил, поэтому для меня это событие.

Конечно, огромное количество ребят новых, с которыми познакомились. И с учителями молодыми пообщаться, и опыт в образовательной сфере посмотреть – у кого какой. Это тоже, конечно, очень большой плюс.

Впереди у участников форума насыщенная программа. Конкурс медиапроектов, обсуждение межрегионального сотрудничества, а также акция «Благо твори».

Память о ВЛКСМ в скверах страны: молодые учителя из Беларуси и России высадили аллею деревьев в Витебске-13

Память о ВЛКСМ в скверах страны: молодые учителя из Беларуси и России высадили аллею деревьев в Витебске-15

# 100 лет ВЛКСМ # общество # Фотофакт

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