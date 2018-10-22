Память о ВЛКСМ в скверах страны: молодые учителя из Беларуси и России высадили аллею деревьев в Витебске

Новости Беларуси. Память о ВЛКСМ будет жить и в скверах Беларуси. Очередной такой зеленый уголок появился в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В парке имени Фрунзе аллею деревьев высадили около сотни молодых учителей из Беларуси и России.

Нужно ухаживать за нашей природой, озеленять город, конечно же. Поэтому вот мы и занимаемся.

Добрые традиции парней и девушек ХХ века продолжают Белорусский и Российский союзы молодежи. В эти дни в Витебске в рамках форума приграничья проходит слет учителей. Название его весьма символично – «С чего начинается Родина?».

Маргарита Феженко, участник слета молодых учителей (Беларусь): В Беларуси объявлен Год малой родины. И такое событие, дружелюбное событие, объединение народов – Россия, Беларусь. Очень здорово, что проходит такая акция. Здесь безумно приятно находиться. Такая атмосфера молодых.

Даниил Роговенков, участник слета молодых учителей (Россия):

Это первое дерево, которое я посадил, поэтому для меня это событие.

Конечно, огромное количество ребят новых, с которыми познакомились. И с учителями молодыми пообщаться, и опыт в образовательной сфере посмотреть – у кого какой. Это тоже, конечно, очень большой плюс.

Впереди у участников форума насыщенная программа. Конкурс медиапроектов, обсуждение межрегионального сотрудничества, а также акция «Благо твори».