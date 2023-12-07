20 хоккейных коробок, 4 ледовые площадки и 35-метровая ёлка – Витебск готовится к Новому году

Новости Беларуси. Витебск встречает зиму и вовсю готовится к Новому году. В городе будут работать четыре большие ледовые площадки. Одна из основных локаций – на площади Победы. К заливке катка приступили работники МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покататься на коньках можно будет и в Ледовом дворце, и на Центральном спортивном комплексе. Рядом с катками откроют пункты проката спортивного инвентаря. Также в Витебске планируют залить более 20 хоккейных коробок.

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС:

Заливка происходит в несколько этапов – ежедневно утром и вечером работники МЧС, без привлечения аварийно-спасательной техники от гидранта пожарного, заливают каток, чтобы лед был более равномерным и была возможность застывать этому льду.

Виктор Глушин, заместитель председателя Витебского городского исполнительного комитета:

Надеемся, что погода устоявшаяся минусовая в ближайшие дни позволит ГФСК «Витебск» закончить работы по заливке катка. На новогодней елке уже появляются новые праздничные шары, новое оформление елки, появятся на площади также и снежные фигуры, и световые фигуры.