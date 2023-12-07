Прямой эфир

Познать Синеокую «Дорогами Екатерины». Как белорусы удивляют туристов?

07 декабря 2023 19:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Туризм как фактор экономического развития территорий. На международную встречу приехали из России более 20 менеджеров из сферы организации путешествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их интересовали все виды туризма – от медицинского до религиозного и патриотического.

Анна Корольчук подробнее.

Познать Синеокую «Дорогами Екатерины». Как белорусы удивляют туристов?-1

Укрепить межрегиональные культурные связи Беларуси и России призван и проект «Дорогами Екатерины». За год к этой общественной инициативе стало подключаться все больше партнеров – география маршрута уже охватила Гомельский, Чечерский, Славгородский районы, Брянскую, Смоленскую области России и Санкт-Петербург.

«Бизнес-дни в Гомеле» раскрывают туристический потенциал региона. Подробности.

Познать Синеокую «Дорогами Екатерины». Как белорусы удивляют туристов?-4

Ирина Богданец, создатель проекта «Дорогами Екатерины»:
Произведено пилотирование площадки «Здесь была Екатерина» в Кормянском районе в рамках фестиваля «Льняная карусель». Разработана концепция велоквеста на территории Прибытковский сельсовета Гомельского района.

Познать Синеокую «Дорогами Екатерины». Как белорусы удивляют туристов?-7

Повторить большое путешествие императрицы из Петербурга в Крым, параллельно участвуя в мастер-классах, балах, чаепитиях и велопрогулках. У проекта большое будущее. Специальным дипломом «За сохранение единого союзного культурного наследия» он был отмечен в финале международной премии событийного туризма Russian Event Awards.

Подробности в сюжете.

# Туризм # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не разглядел уродливую сыпь – предтечу украинского безумия». Поэтесса Анна Ревякина рассказала о Майдане 2014 года
07 декабря 2023 18:44

«Не разглядел уродливую сыпь – предтечу украинского безумия». Поэтесса Анна Ревякина рассказала о Майдане 2014 года

20 хоккейных коробок, 4 ледовые площадки и 35-метровая ёлка – Витебск готовится к Новому году
07 декабря 2023 18:39

20 хоккейных коробок, 4 ледовые площадки и 35-метровая ёлка – Витебск готовится к Новому году

Волонтёр, хореограф, флорист. Рассказываем про белоруску, которая отмечает 11 профессиональных праздников
07 декабря 2023 17:49

Волонтёр, хореограф, флорист. Рассказываем про белоруску, которая отмечает 11 профессиональных праздников