Познать Синеокую «Дорогами Екатерины». Как белорусы удивляют туристов?
Туризм как фактор экономического развития территорий. На международную встречу приехали из России более 20 менеджеров из сферы организации путешествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их интересовали все виды туризма – от медицинского до религиозного и патриотического.
Анна Корольчук подробнее.
Укрепить межрегиональные культурные связи Беларуси и России призван и проект «Дорогами Екатерины». За год к этой общественной инициативе стало подключаться все больше партнеров – география маршрута уже охватила Гомельский, Чечерский, Славгородский районы, Брянскую, Смоленскую области России и Санкт-Петербург.
«Бизнес-дни в Гомеле» раскрывают туристический потенциал региона. Подробности.
Ирина Богданец, создатель проекта «Дорогами Екатерины»:
Произведено пилотирование площадки «Здесь была Екатерина» в Кормянском районе в рамках фестиваля «Льняная карусель». Разработана концепция велоквеста на территории Прибытковский сельсовета Гомельского района.
Повторить большое путешествие императрицы из Петербурга в Крым, параллельно участвуя в мастер-классах, балах, чаепитиях и велопрогулках. У проекта большое будущее. Специальным дипломом «За сохранение единого союзного культурного наследия» он был отмечен в финале международной премии событийного туризма Russian Event Awards.
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