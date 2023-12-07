Познать Синеокую «Дорогами Екатерины». Как белорусы удивляют туристов?

Туризм как фактор экономического развития территорий. На международную встречу приехали из России более 20 менеджеров из сферы организации путешествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их интересовали все виды туризма – от медицинского до религиозного и патриотического. Анна Корольчук подробнее.

Укрепить межрегиональные культурные связи Беларуси и России призван и проект «Дорогами Екатерины». За год к этой общественной инициативе стало подключаться все больше партнеров – география маршрута уже охватила Гомельский, Чечерский, Славгородский районы, Брянскую, Смоленскую области России и Санкт-Петербург. «Бизнес-дни в Гомеле» раскрывают туристический потенциал региона. Подробности.

Ирина Богданец, создатель проекта «Дорогами Екатерины»:

Произведено пилотирование площадки «Здесь была Екатерина» в Кормянском районе в рамках фестиваля «Льняная карусель». Разработана концепция велоквеста на территории Прибытковский сельсовета Гомельского района.