Русский язык, математика и биология – в тройке лидеров! Как в Беларуси прошёл РЦЭ

У тысяч белорусских школьников сегодня появилась уникальная возможность с головой погрузиться в будущее важное событие и детально отрепетировать то, что им еще на самом деле только предстоит. Речь о репетиционном централизованном экзамене. Это не только способ почувствовать атмосферу реального испытания, но и провести ревизию собственных знаний. А для тех, кто выявил пробелы, еще есть время на работу над ошибками. Таким образом, около 60 тысяч выпускников по всей стране сегодня «примерили на себя» эту ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего репетировали экзамен по 15 предметам. В тройке лидеров – русский язык, математика и биология. Как прошла «проба пера»? Виолетта Шаблинская узнала о впечатлениях.

Это утро субботы у будущих абитуриентов не для отдыха. Старшеклассники по всей стране проверяли знания. В руках – папки с документами, в разговорах – обсуждение сложных тем по математике и правила грамматики. Это хоть и репетиция централизованного экзамена, но волнение у ребят все равно присутствует. Популярными предметами среди школьников для сдачи РЦЭ стали русский язык, математика и биология. Одиннадцатиклассница Анна Горченок в 2026 году планирует поступить на факультет международных отношений. В будущем мечтает стать дипломатом. За плечами у девушки победы в районных олимпиадах по английскому языку, научно-исследовательские работы и участие в конкурсах. Анна рассказывает: успешно сдать все экзамены планирует без помощи репетиторов.

Анна Горченок, учащаяся средней школы № 210 Минска:

В школе мы готовимся практически каждый день, особенно по русскому языку и английскому языку. Главное – с учителями выстроить доверительные отношения, чтобы дети сами не боялись и чувствовали доверие. Так им будет легче готовиться к экзаменам. Тесты решаю достаточно часто, проверяю свои знания, готовлюсь. В 2026 году на репетиционный экзамен зарегистрировались порядка 60 тысяч учащихся одиннадцатых классов. Школьники могли проверить знания по 15 предметам. В тройке лидеров – русский язык, математика и биология. Испытания проходили в 144 пунктах приема по всей стране.