В Министерстве образования рассказали о новациях в проведении и организации централизованного экзамена

У тысяч белорусских школьников сегодня появилась уникальная возможность с головой погрузиться в будущее важное событие и детально отрепетировать то, что им еще на самом деле только предстоит.
Речь о репетиционном централизованном экзамене. Это не только способ почувствовать атмосферу реального испытания, но и провести ревизию собственных знаний. А для тех, кто выявил пробелы, еще есть время на работу над ошибками.
Таким образом, около 60 тысяч выпускников по всей стране сегодня «примерили на себя» эту ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего репетировали экзамен по 15 предметам.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
С этого учебного года мы ввели идентификацию каждого выпускника по идентификационному номеру. Это позволяет вне зависимости от наличия старого либо нового паспорта ребятам, абитуриентам использовать те сертификаты централизованного экзамена и централизованного тестирования, которые они получили.
Вторая инновация. Мы внесли изменения в инструкцию и регламентировали калькуляторы. Это однострочные, простейшие вычислительные калькуляторы, которые могут использоваться. Потому что в прошлую вступительную кампанию были единичные обращения, где требовались разъяснения, можно или нельзя использовать тот или иной вид калькулятора. Сегодня это урегулировано на уровне нормативно-правового акта.
Третье. Те ребята, которым требуются мобильные устройства для мониторинга состояния здоровья, не требуется предоставление справки. Данные сведения вносят учреждения образования при регистрации своих учащихся для проведения как репетиции централизованного экзамена, так и централизованного экзамена.