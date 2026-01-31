В Министерстве образования рассказали о новациях в проведении и организации централизованного экзамена

У тысяч белорусских школьников сегодня появилась уникальная возможность с головой погрузиться в будущее важное событие и детально отрепетировать то, что им еще на самом деле только предстоит.

Речь о репетиционном централизованном экзамене. Это не только способ почувствовать атмосферу реального испытания, но и провести ревизию собственных знаний. А для тех, кто выявил пробелы, еще есть время на работу над ошибками.

Таким образом, около 60 тысяч выпускников по всей стране сегодня «примерили на себя» эту ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего репетировали экзамен по 15 предметам.