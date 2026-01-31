«100 идей для Беларуси»! В Гродно представили 38 инициатив на областном туре республиканского проекта

Холодный ум – то, что необходимо, чтобы принимать самые нестандартные решения, которые при этом принесут пользу. Именно таким подходом руководствуются участники уже традиционного республиканского конкурса «100 идей для Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 38 проектов предложили молодые жители Гродненской области на областном этапе конкурса, который уже давно стал самой популярной площадкой для молодежных стартапов в стране. Обзор самых интересных предложений у Галины Буро.

Дистанционное управление теплицей и урожайная корзина – мечта аграриев. Ученик 27-й гродненской школы Валерий Борук уверен: это реально. Парень разработал интеллектуальную экосистему агропромышленных технологий. Она в удаленном доступе помогает регулировать в теплице полив, освещение и подогрев. Если мы включим обогреватель, то на бортовом компьютере мы можем увидеть то, что у нас меняется температура. Цель у нас установлена 25 градусов. Проект ориентирован в первую очередь на сельхозпредприятия и рост производительности. К тому же поможет решить кадровый вопрос.

Валерий Борук, учащийся Средней школы № 27 имени В.В. Юртова Гродно:

Если использовать ее для больших предприятий, то на обычных теплицах нужны работники, которые будут сами включать насос для воды. Наша идея предполагает то, что вы можете все это сделать сами, собственноручно и сами регулировать подачу воды. То есть вам не нужно кого-то нанимать и практически не нужно это контролировать. В каждой из номинаций конкурса жюри предстоит выбрать победителя. Насколько свежа идея и как она пригодится стране, решают эксперты.

Петр Косицкий, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:

Очень хорошо, что молодежь не молчит, она заявляет о своих разработках. Этот проект направлен на всестороннее раскрытие именно интеллектуального потенциала нашей молодежи.