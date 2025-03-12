В КГК торжественно вручили паспорта отличившимся школьникам

Документ во взрослую жизнь 12 марта получили десятки юных белорусов. В преддверии Дня Конституции школьникам из разных регионов традиционно вручают паспорта. Одна из торжественных церемоний прошла в Комитете государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в мероприятии приняли отличники учебы, победители школьных олимпиад, преуспевшие в спорте, а главное, молодежь с активной гражданской позицией. Председатель КГК отметил, что это не просто вручение документа, а повод уже в 14 лет задуматься о том, что значит быть патриотом, жить в независимом государстве, создавать общество, в котором гарантированы равные возможности для каждого. В подарок молодые люди также получили Конституцию и книжное издание «Символы Беларуси».

Ангелина Лукашевич, учащаяся гимназии Логойска:

Это не только честь, но и огромная ответственность. Мы очень рады. И от лица всей молодежи говорю, что мы будем стараться с гордостью и достоинством нести звание граждан Республики Беларусь.

Учащихся также познакомили с основными направлениями деятельности госконтроля. Для молодых людей провели экскурсию по ведомству и рассказали об этапах становления комитета. Показали исторические документы, фотографии, видеоматериалы. Акция «Мы граждане Беларуси» продлится до 15 марта. За это время паспорта из рук представителей власти получат множество школьников из разных регионов.