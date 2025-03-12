Союзный трек. Отношения Минска и Москвы достигли беспрецедентного уровня развития

Минск и Москва постоянно укрепляют работу на союзном треке. Стратегию взаимодействия на высшем уровне обсудят 13 марта в Кремле. Россию с официальным визитом посетит Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина пройдут сперва в формате один на один, а после в расширенном составе с участием членов делегаций. На повестке развитие двустороннего сотрудничества, определение перспективных направлений взаимодействия, в том числе в рамках различных интеграционных форматов. Также лидеры обменяются мнениями касательно текущей международной ситуации. Ожидается, что по итогам встречи будет подписан пакет документов. К слову, переговорами на высшем уровне визит не ограничится. В программе также ряд иных мероприятий, предусмотренных его официальным статусом.

Внешнеэкономические барьеры со стороны Запада сыграли в пользу Союзного государства. В портфеле все больше совместных проектов по импортозамещению. Самый весомый пакет в машиностроении. Работают над новыми направлениями взаимодействия. Одно из самых перспективных в авиастроении. Крепнут региональные связи. Теперь еще быстрее. С начала марта возобновлено прямое авиасообщение между Минском и Челябинском.

В Челябинской области Беларусь сотрудничает довольно плотно. Промышленность, сельское хозяйство, производство техники. Одним из ключевых направлений сотрудничества между партнерами является биржевая торговля. За прошлый год объемы продаж через Белорусскую универсальную товарную биржу увеличились на 60 %. Этим утром за столом переговоров представители 11 заводов этого российского региона и свыше 160 отечественных компаний обсудили дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества. Акценты делают на импортозамещение и производственную кооперацию.

Александр Башлий, начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ:

На сегодня популярностью пользуется продукция челябинских предприятий. Это поставки металлопродукции, изделий из черных, цветных металлов. Также традиционно челябинские предприятия закупают нашу белорусскую мясо-молочную продукцию через биржу. Но и сегодня мы хотим поделиться информацией о новых возможностях, которые предлагаем челябинским предприятиям, которые еще не широко известны среди участников из данного российского региона. Это площадка торгов промышленными и потребительскими товарами. У нас на бирже аккредитовано 27 тысяч белорусских предприятий из различных сфер экономики.

Виктор Доронкевич, руководитель представительства Российского экспортного центра в Беларуси

Мы, конечно же, уделяем большое внимание развитию межрегионального сотрудничества. Соответственно, в свете изменившейся экономической ситуации, геополитической, здесь развитие отношений по новым направлениям является одной из ключевых задач нашей работы. Здесь перечень от продуктов питания до промышленных товаров, развитие производственной кооперации, поставки оборудования, поиск вариантов развития сотрудничества по импортозамещению.

На союзном треке движение без остановок. На совместном заседании рабочей группы с краснодарскими партнерами обсуждают приоритетное направление сотрудничества. Во время встречи в Гродно подписали инвестиционный контракт. Вскоре намечен выпуск техники под брендом МТЗ на территории Краснодарского края. Развивают партнерство и с «Гомсельмашем», наращивают объемы комбайнов и жаток для Кубани, житницы страны. Есть запрос на продукцию МАЗа.

Белорусское качество уже оценили. По улицам Краснодара ездят наши автобусы и трамваи, а в магазинах продают белорусские товары. Гродненская область тоже расширяет позиции в Краснодаре. В облисполкоме подписали сразу три документа о сотрудничестве.

Юрий Караев, исполняющий обязанности председателя Гродненского облисполкома:

Та промышленность, которая у нас есть – это и подвижный состав трамваев, и лифты, и МАЗы, автобусы, и сельскохозяйственные агрегаты – там очень востребованы. Очень виден настрой российских коллег, чтобы покупать у Беларуси (продавать) на абсолютно благожелательных, равных условиях, которые встречаются только у хороших партнеров, у хороших соседей, у хороших друзей.

Александр Руппель, заместитель губернатора Краснодарского края:

Это наша вторая встреча на сегодняшний день, которая действительно говорит о позитивных сдвигах и фундаментальном развитии между Краснодарским краем и в целом Республикой Беларусь. Мы сегодня обсудили и машиностроение, и строительство, и взаимоотношения в поставке товаров, работы, услуг. Это очень важно для укрепления экономического суверенитета и региона нашего, и, конечно же, Республики Беларусь.

В Минске 12 марта работала делегация Ленинградской области. Переговоры прошли в правительстве. Среди российских регионов Ленобласть занимает седьмое место по объему товарооборота с нашей страной. В прошлом году его объем впервые за многие годы превысил 1 миллиард долларов. Базис сотрудничества – поставки сельскохозяйственной техники и оборудования.