Руслан Пархамович: по заверениям Мингорисполкома, уже в первом полугодии количество долгостроя сократится на треть

Новости Беларуси. Строительство жилья с господдержкой, возведение арендных квадратов, экспорт строительных услуг и вопросы совершенствования работы жилищно-коммунальных служб. Эти темы стали главными на заседании Президиума Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году в Беларуси будет построен миллион квадратных метров жилья с господдержкой. Об этом журналистам заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. Жилищная политика и вопрос обеспечения людей качественными и доступными «квадратами» находится на постоянном контроле Президента и правительства.

По словам министра, в настоящее время все жилые дома, которые строят в Беларуси, энергоэффективные. А более 40 % введенных в эксплуатацию «метров» – это индивидуальная застройка. Особое внимание долгостроям. Сегодня в стране «заморожено» 25 домов, из них один в Витебской области, остальные – в столице.