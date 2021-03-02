Прямой эфир

Минздрав Беларуси: массовая вакцинация от COVID-19 начнётся в апреле

02 марта 2021 16:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси массовая вакцинация от COVID-19 начнется с апреля. Об этом 2 марта сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на коллегии в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав Беларуси: массовая вакцинация от COVID-19 начнётся в апреле-1

Год для медиков региона выдался нелегким. Как и всей медицине, пришлось пройти испытание ковидом и выстоять. Не упускали из виду и другие серьезные заболевания. Так, уже в 2021 году в Гродненской области начнут пилотный проект по скринингу рака легкого. Идет переоснащение больниц.

Минздрав Беларуси: массовая вакцинация от COVID-19 начнётся в апреле-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Оценка Гродненщины высокая. Я думаю, что другого быть не должно было, потому что это университетский регион с традициями сложившимися. Достаточно высокое количество материальных ресурсов, высокое количество кадров, одно из самых высоких по обеспеченности кадровыми ресурсами в стране в целом.

Минздрав Беларуси: массовая вакцинация от COVID-19 начнётся в апреле-7

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
На VI Всебелорусском собрании были поставлены четкие задачи по повышению мобильности нашей системы здравоохранения, по активизации работы по созданию опорных клиник (межрайонных центров). В Гродненской области их будет несколько – это Островец, который уже функционирует, Лида, которая сейчас дооснащается, Волковыск, который дооснащается, и клиники Гродно, где тоже сейчас проводится работа по модернизации, дооснащению оборудованием.  

Минздрав Беларуси: массовая вакцинация от COVID-19 начнётся в апреле-10

Медики региона рассказали и о своем опыте иммунизации от COVID-19. Прививку сейчас получают педагоги. В поликлиниках уже идет запись желающих привиться.  

# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Владимир Караник # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Издавал первую в России медицинскую газету». О достижениях знаменитых белорусов – в рубрике Игоря Марзалюка
02 марта 2021 16:25

«Издавал первую в России медицинскую газету». О достижениях знаменитых белорусов – в рубрике Игоря Марзалюка

Андрей Лазуткин: как так получилось, что Польша оказалась на острие новой холодной войны?
02 марта 2021 16:19

Андрей Лазуткин: как так получилось, что Польша оказалась на острие новой холодной войны?

Начальник ГУВД Мингорисполкома: «Наша повседневная деятельность – это спасение жизней»
02 марта 2021 15:38

Начальник ГУВД Мингорисполкома: «Наша повседневная деятельность – это спасение жизней»