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Белорусские школьники отправились на Кремлёвскую ёлку в Москву

03 января 2023 11:28
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Белорусские школьники отправились на главное новогоднее представление России. 35 учеников 50-й столичной гимназии стали победителями конкурса «Кремлевская елка – 2023». Чтобы попасть на праздник, учащиеся подготовили тематические рисунки и сочинение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские школьники отправились на Кремлёвскую ёлку в Москву-1

Победителям вручил билеты на шоу посол России Борис Грызлов. Для ребят подготовили насыщенную программу: экскурсию по Москве, новогоднее представление с Дедом Морозом в Большом Кремлевском дворце, экскурсию в Оружейную палату и историческую программу на Поклонной горе. Российские железные дороги предоставили специальный вагон для участников Кремлевской елки.

Белорусские школьники отправились на Кремлёвскую ёлку в Москву-4

Я еду на Кремлевскую елку, потому что выиграла в конкурсе. Первая часть – нужно было нарисовать рисунок на тему «Белорусские школьники на Кремлевской елке», вторая часть – эссе на такую же тему.

Белорусские школьники отправились на Кремлёвскую ёлку в Москву-7

Я очень люблю поезда, и для меня это будет большое приключение, потому что я очень редко езжу на поездах, и тем более в Москву. Это же прям в Кремль. Я очень много от этого ожидаю и думаю, что все будет прекрасно.

Белорусские школьники отправились на Кремлёвскую ёлку в Москву-10

В российском посольстве отметили, что проекты для поощрения талантливой белорусской молодежи будут продолжены. В 2023 году для старшеклассников организуют поездку в Санкт-Петербург на фестиваль «Алые паруса». Он пройдет в конце июня.

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# Беларусь-Россия # общество # Борис Грызлов # Фотофакт

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