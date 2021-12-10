Лилия Ананич на митинге в память о жертвах геноцида: Беларусь всегда черпала силу в своей истории

Новости Беларуси. Митинг-реквием в память о жертвах геноцида времен Великой Отечественной войны прошел в урочище Благовщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Митинг-реквием в память о жертвах геноцида времен Великой Отечественной войны прошел в урочище Благовщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На мероприятие собрались представители разных конфессий, депутаты Национального собрания Беларуси и молодежь. Они прошли по территории мемориала с зажженными лампадами к камню-знаку, где состоялись митинг и поминальная межконфессиональная молитва. К памятнику возложили цветы.
Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Беларусь всегда черпала свою силу в своей истории, корнях, в своей памяти. Мы так формировали свою национальную идентичность.
«Здесь лежат тысячи людей». В урочище Благовщина прошел митинг-реквием в память о жертвах геноцида (подробнее здесь).