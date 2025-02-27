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Руководство Советского района и представители бизнес-сообщества навестили 103-летнего ветерана ВОВ

27 февраля 2025 10:48
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Внимание, добрые слова и подарки. Руководство Советского района совместно с представителями бизнес-сообщества заглянули в гости к ветерану войны Куприяну Мироновичу Сучкову. Это февральская традиция, когда особое внимание уделяется защитникам Отечества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство Советского района и представители бизнес-сообщества навестили 103-летнего ветерана ВОВ-2

Еще курсантом Московского военного училища Куприян Сучков встретил войну. В июне 1941-го вступил в бой в составе парашютно-десантного отряда, сражался под Воронежем, дошел до Дюссельдорфа, участвовал в разгроме Квантунской армии. За мужество и отвагу награжден орденами и медалями. Несмотря на возраст, а в августе нашему герою будет 103 года, Куприян Миронович ведет активный образ жизни, поражает своей энергичностью и бодростью. Встречает с радушием гостей, чтобы за чаем обсудить актуальную повестку.

Руководство Советского района и представители бизнес-сообщества навестили 103-летнего ветерана ВОВ-4

Куприян Сучков, ветеран Великой Отечественной войны:
Жить только для себя – нет. У меня общая цель, как жить дальше, как уважать людей. И люди, я скажу, живут неплохо. Белорусы неплохо живут.

Руководство Советского района и представители бизнес-сообщества навестили 103-летнего ветерана ВОВ-6

Наталья Ананич, заместитель главы администрации Советского района:
Это год особенный для всего белорусского народа, в том числе для жителей Советского района, потому что это год Великой Победы. И, конечно же, мы готовимся к тому, чтобы отметить его очень ярко и запоминающийся. И, конечно, самое главное – это дойти до каждого ветерана Великой Отечественной войны.

Сейчас в Советском районе активно готовятся к 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. В числе приоритетов – уделить внимание всем ветеранам, а их здесь 42. Дойти до каждого, выразить благодарность за подвиг.

# Ветеран войны # Великая Отечественная война # Наталья Ананич

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