Певец Александр Буйнов отрицает, что скрылся с места ДТП

Российский представитель шоу-бизнеса Александр Буйнов заявил, что не предпринимал попыток скрыться с места дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье. Об этом информирует ТАСС.

Певец, управляя авто Lexus, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину. С диагнозом разрыв связок пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Буйнов сообщил, что находится в контакте с семьей женщины, получившей травмы по его вине. Певец также раскрыл детали произошедшего: в сумерках совершил наезд левым крылом автомобиля.

В СМИ появилась информация, что Буйнов пытался скрыться с места ДТП. Артист это отрицает, заявляя, что не скрывался – все запротоколировано полицией.