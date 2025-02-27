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Певец Александр Буйнов отрицает, что скрылся с места ДТП

27 февраля 2025 09:35
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Российский представитель шоу-бизнеса Александр Буйнов заявил, что не предпринимал попыток скрыться с места дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье. Об этом информирует ТАСС.

Певец, управляя авто Lexus, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину. С диагнозом разрыв связок пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Буйнов сообщил, что находится в контакте с семьей женщины, получившей травмы по его вине. Певец также раскрыл детали произошедшего: в сумерках совершил наезд левым крылом автомобиля. 

В СМИ появилась информация, что Буйнов пытался скрыться с места ДТП. Артист это отрицает, заявляя, что не скрывался – все запротоколировано полицией. 

# Александр Буйнов

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