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Мёртвыми обнаружили обладателя «Оскара» Джина Хэкмена, его жену и собаку

27 февраля 2025 09:05
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Американский актер Юджин (Джин) Хэкмен скончался 26 февраля вечером в Санта-Фе в возрасте 95 лет, информирует РИА Новости.

Актер является двукратным лауреатом премий «Оскар» и BAFTA. Сообщается, что вместе с ним в доме мертвыми были обнаружены супруга и собака. Точную причину смерти Джина Хэкмена, его жены и питомца полиция не уточняет, заявляя, что насильственный характер смерти отсутствует.

Джин Хэкмен стал известен благодаря ролям в фильмах «Французский связной», «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Непрощенный», «Багровый прилив».

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