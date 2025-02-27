Мёртвыми обнаружили обладателя «Оскара» Джина Хэкмена, его жену и собаку

Американский актер Юджин (Джин) Хэкмен скончался 26 февраля вечером в Санта-Фе в возрасте 95 лет, информирует РИА Новости.

Актер является двукратным лауреатом премий «Оскар» и BAFTA. Сообщается, что вместе с ним в доме мертвыми были обнаружены супруга и собака. Точную причину смерти Джина Хэкмена, его жены и питомца полиция не уточняет, заявляя, что насильственный характер смерти отсутствует.

Джин Хэкмен стал известен благодаря ролям в фильмах «Французский связной», «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «Непрощенный», «Багровый прилив».