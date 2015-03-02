Прямой эфир

Руководство Минска наградило лучших блюстителей порядка в преддверии Дня милиции

02 марта 2015 17:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почти век на страже правопорядка. В преддверии 98-ой годовщины со дня основания белорусской милиции городские власти поздравили столичных правоохранителей с профессиональным праздником.

Лучших блюстителей порядка наградили дипломами и благодарственными письмами. Кроме того, более 20 служащих первого марта в торжественной обстановке получили отличительные знаки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома:
В целом наблюдается положительная динамика как в профилактике, так и в раскрытии преступлений. Не стал исключением и этот год. Меньше совершено уголовных деяний в общественных местах, раскрываемость – плюс 5% к прошлому году. Это заслуга многотысячного коллектива.

# общество # Милиция Беларуси # Александр Барсуков

Другие новости рубрики

Все новости
30 специальных контейнеров для сбора макулатуры установили в Московском районе Минска
02 марта 2015 17:26

30 специальных контейнеров для сбора макулатуры установили в Московском районе Минска

Победительниц городского этапа республиканского конкурса «Женщина года-2014» наградили в Минске
02 марта 2015 17:22

Победительниц городского этапа республиканского конкурса «Женщина года-2014» наградили в Минске

69 дней до Великой Победы: 2 марта 1945 года продолжалась Восточно-Померанская операция
02 марта 2015 16:49

69 дней до Великой Победы: 2 марта 1945 года продолжалась Восточно-Померанская операция