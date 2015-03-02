Руководство Минска наградило лучших блюстителей порядка в преддверии Дня милиции

Новости Беларуси. Почти век на страже правопорядка. В преддверии 98-ой годовщины со дня основания белорусской милиции городские власти поздравили столичных правоохранителей с профессиональным праздником.

Лучших блюстителей порядка наградили дипломами и благодарственными письмами. Кроме того, более 20 служащих первого марта в торжественной обстановке получили отличительные знаки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома:

В целом наблюдается положительная динамика как в профилактике, так и в раскрытии преступлений. Не стал исключением и этот год. Меньше совершено уголовных деяний в общественных местах, раскрываемость – плюс 5% к прошлому году. Это заслуга многотысячного коллектива.