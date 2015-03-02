69 дней до Великой Победы: 2 марта 1945 года продолжалась Восточно-Померанская операция

Новости Беларуси. 69 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты XX века.

2 марта 1945 года продолжалась Восточно-Померанская операция. 70-я армия 2-го Белорусского фронта, отражая серьезные контратаки, продвигалась вперед. 19-я армия к исходу дня преодолела очередной рубеж и остановилась близ Цехендорфа.

3-й гвардейский танковый корпус, наступавший на Кезлин, овладел городом Поллнов. Тем временем противник наносит контрудар по правому флангу 19-й армии и 3-го гвардейского танкового корпуса, но несет большие потери и поэтому вынужден прекратить атаки и начать отход в северо-западном направлении.

В течение 2 марта юго-западнее Кенигсберга наши войска в результате наступательных боев овладели несколькими населенными пунктами.

Тем временем Беларусь продолжает возвращаться к мирной жизни. Так, 2 марта 1945 года под Минском в районе деревни Уречье прошло первенство БССР по лыжам.

Мы же продолжаем вспоминать то время, погружаясь в истории ветеранов и очевидцев. Художник Анатолий Наливаев все военные годы провел в столице. Тот Минск он сохранил не только в памяти, но и на своих полотнах. А день освобождения города стоит перед глазами до сих пор.

Анатолий Наливаев, художник:

Где-то с часов четырех возле дома сидели в землянке. Часов в восемь по Цнянской улице в сторону Комаровки бегут немцы и раненных тащат. Естественно, они прибежали, а нам же тоже интересно, что такое. Выскочили сюда и вот тут буквально первая встреча, штук 10 танков, эти водители – такая же шпана, как и мы. Они остановились и люди хлынули встречать их. И вот тут была первая встреча. Радовались, цветов никаких не было, и не из чего было взять эти цветы.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам «горячей линии» СТВ. До Великой победы оставалось 69 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.