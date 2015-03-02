Победительниц городского этапа республиканского конкурса «Женщина года-2014» наградили в Минске

Новости Беларуси. Безупречные профессионалы, успешные руководители и матери-героини. В Минске торжественно наградили победительниц городского этапа республиканского конкурса «Женщина года-2014». За почетное звание боролись 16 представительниц прекрасного пола.

Победительниц определили сразу в четырех номинациях: «За лидерство и успешное руководство», «За духовно-нравственное возрождение нации», «За достижения в воспитании детей» и «За гражданско-патриотическое воспитание молодежи».

В преддверии Международного женского дня не остались без внимания многодетным мамы, а также женщины-ветераны труда. Мэр города Андрей Шорец вручил им почетные грамоты и благодарности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Алексанова, председатель Минской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин»:

Главная цель этого конкурса – показать лучших женщин нашей столицы, которые достигли определенных значительных успехов в своей деятельности в 2014 году. Обязательным условием, конечно, является активная гражданская позиция наших женщин, их участие в общественном женском движении.