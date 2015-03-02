30 специальных контейнеров для сбора макулатуры установили в Московском районе Минска

Новости Беларуси. Любовь к природе в килограммах. Подарить бумаге вторую жизнь и даже спасти целое дерево минчане смогут благодаря стильным контейнерам возле станции метро «Михалово».

Ненужные учебники, журналы, газеты. Одним словом, макулатура в столице нашла себе надежное пристанище. Для раздельного сбора мусора в Московском районе установили порядка 30 зеленых контейнеров, на очереди – еще 90 по всему городу.

Однако, если ненужная бумага пойдет на переработку, то книги и учебники в хорошем состоянии отдадут в детские дома и больницы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.