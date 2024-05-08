Дзиодзина: когда мы обращаемся к символизму традиций, утверждаем набор существенных ценностей

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Проблемный аспект современного молодого поколения в том, что по стечению обстоятельств мы все оказались на сломе времени. Когда меняется мир, меняется время, меняемся мы и меняются поколения тех, кто будет в дальнейшем определять политику.
Правда, пока слишком много неясного, много нового и много того, от чего мы порой пребываем в ужасе. И попадая в контекст, когда часть привычных шаблонов уже не работает, а пространство большой политики зачастую вообще неясно, то вполне нормально, что человек теряется. В этом смысле поколению молодых, помимо нормативно ожидаемых вызовов, выпало и еще сразу несколько. Если так можно сказать, дополнительных кризисов.
Социальный кризис наряду с политическим наверняка осложняют, и молодым людям все-таки тяжелее встроиться, чем если бы им пришлось это делать чуть раньше. Впрочем, каждое время осложнено по-своему, как и те вызовы, что бросаются обществу с наступлением нового.
«Нас спасло то, что мы стояли на плечах прежнего поколения. Мы вобрали в себя все то, что создали наши отцы и деды», – вспоминает Александр Лукашенко о том, как и ему приходилось встроиться. Ведь если вспомнить контекст, то на долю тех современников тоже выпало много сложностей, когда привычная и знакомая им страна разделилась на части.
Алена Дзиодзина:
И вспоминая свой трудный опыт, Президент, похоже, говорит про ценности. Ведь, несмотря на изменчивый мир, понятия о добре и зле вполне себе могут остаться прежними. И в тот момент, когда наступает растерянность, подсказать ориентир.
В то время как если определенности в ценностных ориентациях в обществе нет, преодолеть вместе общую трудность сложнее. Поскольку в результате несогласованность группы неизбежно ведет к проблематике лебедя, рака и щуки, где каждый потянет в свою сторону и по-своему. И, как сказал Президент, наступала смута.
Особенность наших ценностей обычно хранится в традициях. «И нам очень важно не разорвать те традиции, которые мы создавали, чтобы наши дети не отбросили все то, что мы создали. Не потому, что мы уцепились и держимся за старое и что это старое обязательно нужно детям», – подчеркнул глава государства, традиционно посещая церковь в пасхальный праздник.
Ведь и правда, каждый раз, когда мы обращаемся к символизму традиций и праздников, то утверждаем набор тех существенных ценностей, что помогут нам сохраниться в дальнейшем.
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