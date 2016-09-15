Руководители таможенных служб стран СНГ договорились о методах контроля при оформлении товаров

Новости Беларуси. Дальнейшая унификация таможенного законодательства и внедрение телекоммуникационных средств в охране экономических интересов Евразийского экономического союза.

Таковы итоги 64-го заседания Совета руководителей таможенных служб стран СНГ.

Главы таможенных органов из 11 стран Содружества договорились о методах контроля при оформлении товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом. Принимая большинство решений, таможенники широко использовали белорусский опыт.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

На площадках стран Таможенного союза проходят эксперименты. Основная часть экспериментов проходит на территории Республики Беларусь. И мы уже позже выходим с инициативами перед странами Таможенного союза о необходимости рассмотрения этого положительного опыта и принятия его на вооружение.

И очень много новелл, которые мы откатали, скажем так, на территории Республики Беларусь в пограничных пунктах пропуска, во внутренних пунктах пропуска, нашли отражение в новом Таможенном кодексе. И это очень приятно, что наши специалисты приложили руку к тому, чтобы норма закона, которая родится, была работоспособной, эффективной и шла на пользу работы бизнеса всех наших стран.

Нынешнее заседание Совета руководителей таможенных служб проходит в дни празднования 25-летия белорусской таможни.

В память об этом была погашена почтовая марка приурочена к юбилею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.