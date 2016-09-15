В Минске кардиохирурги провели 2 уникальные операции по итальянской методике

Новости Беларуси. Две страны – одно сердце. Кардиохирурги Беларуси и Италии провели 15 сентября две уникальные операции по протезированию клапана аорты.

Вмешательство выполнено с помощью специального хирургического инструмента, который разработан доктором Массимо Массэти из клиники Ватикана.

Операции проводились под его руководством.

К слову, белорусские врачи также выполняют подобные вмешательства, но по другой технологии.

Преимущества итальянского метода в простоте и доступности. При выполнении манипуляций делается минимальный разрез. А это значит, что пациент быстрее возвращается к привычной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Островский, заведущий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология», профессор:

Это новые походы к лечению патологи артериального клапана. В основном это связано с уменьшением операционной травмы, уменьшением разреза. Это значит значительно более легкий выход пациента, меньшее пребывание в стационаре, меньший срок нетрудоспособности.

Александр Мрочек, директор РНПЦ «Кардиология», профессор:

Дружба с Италией в области кардиологии важна. Потому что сегодня Италия стала центром мировой кардиологии. Буквально в начале сентября закончился огромный конгресс кардиологов Европы, который включит кардиологов со всего мира. Мы, ознакомившись с основными результатами мировой кардиологии, для себя с удовлетворением отметили, что мы в ногу идем и это очень важно.