Минский стадион «Динамо» откроют в 2017 году

Новости Беларуси. Стадион «Динамо» в Минске откроется после реконструкции в 2017 году. 15 сентября о ходе работ на этом знаковом спортивном объекте доложили заместителю премьер-министра Анатолию Калинину. На стройплощадке обсудили темпы работ. Говорили и о конструктивных особенностях сооружения.

Например, благодаря алюминиевой кровле под навесом будет находиться около 70% зрительских мест.

Всего стадион может принять почти 22 тысячи зрителей. Поле будет иметь натуральный газон и подогрев.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Ход строительства «Динамо» мы оцениваем, как достаточно высокоорганизованный, эффективный период строительства. Источник финансирования – самое главное – есть. Здесь сбалансировано и высокая организация первого треста. Это один из ведущих трестов в нашей стране. Идет исправное финансирование и в начале следующего года объект будет сдан и введен. И мы будем с вами участниками при посещении различных матчей, чемпионатов и так далее.

Участники выездного совещания посетили несколько передовых объектов. В том числе китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», где работы ведутся с двойным опережением сроков, а также жилой квартал в одном из новых микрорайонов.

Вице-премьер отметил заметные достижения в строительной отрасли.

Это высокая эффективность, энергосбережение и система управления стоимости объектов. Особое внимание на жилищное строительство – цена за «квадрат» не может превышать 7 миллионов 600 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.