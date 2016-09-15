Новый генплан развития Минска утвержден Президентом

Новости Беларуси. Президент утвердил новый генплан развития Минска до 2030 года. В соответствии с документом строительство социального жилья будет продолжено на свободных территориях.

Помимо этого, в Минске появится больше парков и скверов.

В состав природно-ландшафтного комплекса столицы будут включены около 2 тысяч гектаров лесопарковых территорий с юго-восточной стороны Минского моря. А сохранение около 300 гектаров производственных территорий позволит создать рабочие места в новых жилых районах Ноттингем и Зеленый бор.

Изменения затронут и транспортный парк столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.