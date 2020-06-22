Руководители Администрации Президента проведут личные приёмы 22-24 июня

Новости Беларуси. Открытый разговор. Руководители Администрации Президента проведут личные приёмы и ответят на телефонные звонки жителей регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неформальное общение с представителями ведомства на этой неделе состоится сразу в 4-х районах страны.

Так, 22 июня прямые телефонные линии и личный приём граждан проведет Ольга Шпилевская. Обращения белорусов начальник главного идеологического управления Администрации будет принимать в Дзержинском райисполкоме.

На вопросы жителей Светлогорского района готова ответить начальник одного из управлений Администрации Президента Жанна Тищенко. Обсудить с ней волнующие темы можно будет 23 июня.