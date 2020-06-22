Руководители Администрации Президента проведут личные приёмы 22-24 июня
Новости Беларуси. Открытый разговор. Руководители Администрации Президента проведут личные приёмы и ответят на телефонные звонки жителей регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неформальное общение с представителями ведомства на этой неделе состоится сразу в 4-х районах страны.
Так, 22 июня прямые телефонные линии и личный приём граждан проведет Ольга Шпилевская. Обращения белорусов начальник главного идеологического управления Администрации будет принимать в Дзержинском райисполкоме.
На вопросы жителей Светлогорского района готова ответить начальник одного из управлений Администрации Президента Жанна Тищенко. Обсудить с ней волнующие темы можно будет 23 июня.
24 июня заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Ольга Чуприс посетит Полесский государственный университет. Там же будет проведен личный прием граждан.
Основная цель встреч – живое общение с людьми. Личные приемы – хорошая возможность узнать, что волнует людей в регионах. Руководители готовы выслушать и помочь каждому.