Руководитель Роспотребнадзора о вакцине «Эпиваккорона»: это совершенно новая разработка

Новости Беларуси. Беларусь и Россия могут вместе работать над созданием электромобилей. Выход на новый уровень промышленного и научно-технического сотрудничества обсуждали 3 февраля в белорусском правительстве на встрече с вице-премьером России Юрием Борисовым.
Много говорили и о совместной работе по противодействию COVID. Сегодня российская сторона передала Беларуси новую вакцину от коронавируса «Эпиваккорона» и новую тест-систему. Российская вакцина вышла в конце прошлого года небольшой партией. Теперь у наших медиков есть возможность выбирать между данной вакциной и уже известной «Спутник V».
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Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора:
Я передала уже новую вакцину, которую производит наш Государственный научный центр «Вектор», вакцину против коронавируса. Это совершенно новая разработка, вакцина, которая не содержит в себе биологических компонентов. И я абсолютно уверена, что она также послужит для сохранения здоровья коллег в первую очередь, потому что они в зоне риска, и населения Республики Беларусь. И также сегодня мы передали новую тест-систему, то есть систему нового поколения, для определения вируса, не только в качественном (есть или нет), но и в количественном измерении.
Кроме того, на встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой белорусские коллеги обсудили проведение совместных научных исследований, связанных с коронавирусом, в частности изучение популяционного иммунитета в Беларуси.