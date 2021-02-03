Руководитель Роспотребнадзора о вакцине «Эпиваккорона»: это совершенно новая разработка

Новости Беларуси. Беларусь и Россия могут вместе работать над созданием электромобилей. Выход на новый уровень промышленного и научно-технического сотрудничества обсуждали 3 февраля в белорусском правительстве на встрече с вице-премьером России Юрием Борисовым.

Много говорили и о совместной работе по противодействию COVID. Сегодня российская сторона передала Беларуси новую вакцину от коронавируса «Эпиваккорона» и новую тест-систему. Российская вакцина вышла в конце прошлого года небольшой партией. Теперь у наших медиков есть возможность выбирать между данной вакциной и уже известной «Спутник V».

Роман Головченко: Беларусь и Россия согласовали алгоритм взаимодействия в промышленной политике