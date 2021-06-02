«Рука Будды» – один из самых древних цитрусов. Что ещё уникального можно посмотреть в Ботаническом саду в Минске

По Минску плывет запах сирени, а значит, время отправиться в Ботанический сад. Вас ожидает изобилие из 250 сортов. В «виноградных соцветиях» можно разглядеть 7 оттенков – от белоснежного до темно-лилового. Уже доказано, что сирень очищает воздух, снимает стресс и дарит гармонию, так что перезагрузка гарантирована. А отыскав пятилистник «мулатки», смело пробуйте на вкус и загадывайте желание.

Анна Козел, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Основу коллекции составляет классическая школа селекции французской – Лемуана, духи. Если говорить про нашу отечественную, это школа российской селекции – это Колесников и его сорта сирени. Есть поздние сорта, их около 16, которые в июне цветут, все успеют. Вообще, про сирень статистика, что до 20 км очищают воздух, поэтому это такой очиститель воздуха, фильтр.

В зеленом оазисе собрано 15 тысяч растений из разных уголков мира. И хоть Ботанический сад создавался в 1930-х, благородные земли уходят историей еще во времена Радзивиллов, которые разбили здесь парк.

Чтобы не заблудиться на экзотической планете в 100 гектаров, путешествие продолжаем с букетом «древесных роз». Так величают роскошные рододендроны. Кусты достигают в высоту трех метров и дарят ощущение знойных тропиков. Не упустите возможность запечатлеть цветочный рай.

Иван Володько, заместитель директора по научной работе Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Вам, наверное, известен представитель нашей флоры – вереск, это его родственник. Их в природе насчитывается более 1100 видов, это огромное разнообразие. Ароматом не отличаются, только несколько видов имеют. Такой очень приятный аромат. Это рододендрон Шлиппенбаха. Родина его – Китай, Дальний Восток России и Япония. Растет он у нас хорошо, обильно цветет и дает семена.

На сказочном островке не забывайте наслаждаться птичьим концертом. И лучше аллей не найдете вип-места. Каждая из тропинок хороша по-своему. Таинственные туи и нежные липы подарят прохладу и навеют пушкинские времена.

А вот зеленый коридор из елей европейских – ровесник Великой Победы. Их сажали 9 мая освободители Минска и сотрудники Ботанического сада. Именно она ведет к самому романтичному местечку, сердцу всех влюбленных – лебединому озеру. Умиротворение наступает с первой минуты. А летними вечерами здесь можно услышать живую музыку.

Ирина Аношенко, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Озеро рукотворное, его распланировали как раз в то время, когда открывался сад – это 1932 год, потому что били ключи, был ручеек, но от 32-го до 41-го года был небольшой промежуток времени, не успели сделать, и в 62-м прошлого столетия его официально открыли как озеро. Оно неглубокое, здесь живет много рыб. Они такие очень крупные. Здесь и карп, и толстолобик. В такое время, когда солнце еще не высоко, лучи косые, виднеются эти рыбы. У меня была группа, мужчины извелись, глядя вот на этих рыб, как это их не отлавливают. Нет, они специально для того, чтобы поедали водоросли и немножко это озеро чистили.

Альпийская горка как многослойный торт. Каждый найдет в ней свою изюминку. Древесно-цветочный каскад радует круглый год, но каждый сезон меняет картинку. Сейчас можно полюбоваться сон-травой и плакучей яблоней. Огромное круглое дерево в мае собирает хоровод поклонников.

Между тем джунгли зовут. Оранжерея тропических растений. Грин хаус с классической музыкой уведет в фантастическую сагу с эльфами и троллями.

Бассейн с рыбками, экзотические попугаи и красноухие черепашки удивят детей и их родителей.

А «Рука Будды» исполнит заветное, если попросить от чистого сердца. Анна Козел:

«Рука Будды» – это один из самых древних цитрусов. Интересно, что у него практически нет мякоти внутри и кожура так сформирована, как будто две руки сложены вместе в молитве. В Азии возле храмов высаживают это дерево, считается таким неотъемлемым атрибутом, как душа что ли возле храма. Есть такое, что они высаживают и почитают растение, и это приносит такой аромат.

Летнее путешествие вскоре разделят пионы, затем розы, лилейники, гладиолусы. Каждый месяц расстилается удивительным ковром. К тому же садоводы-любители здесь всегда могут узнать о новинках и получить советы от профи. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Вас ожидает мифологическая тропа с краснокнижными растениями.

Иван Володько:

С помощью вашего телефона вы можете узнать очень много о том или ином объекте, в основном это растение нашей природной флоры, какие в мифологии существуют.