Сколько денег можно провозить через таможню и какие товары запрещено иметь при себе?

Вопросы, связанные с перемещением товаров для личного пользования через таможенную границу, не теряют своей актуальности независимо от времени года. Особенно остро они стоят в период летних отпусков.

Предупрежден – значит вооружен. Юристы напоминают: белорусы могут беспошлинно ввезти товары на 500 евро и весом до 25 килограммов. Александр Костюкевич, юрист:

Если мы провозим товар, стоимость или вес которого превышает допустимую норму, то нам нужно будет заплатить таможенную пошлину. Если авиасообщение, наземное транспортное средство или пешком, то эта пошлина составляет 30 % от стоимости превышения, но не менее чем 4 евро за килограмм. Если мы получаем по международным почтовым отправлениям, то ставка таможенной пошлины в два раза меньше, она составляет 15 % от превышения стоимости, но не менее чем 2 евро за килограмм.

К слову, есть и черный список, в который занесены товары, запрещенные к перемещению через границу. Александр Костюкевич:

Подкарантинная продукция: ягоды, овощи, фрукты. Стандартная норма – до 5 кг. Семена либо картофель провозить запрещено. Особое внимание нужно уделить, если мы провозим медицинские препараты, которые содержат психотропные либо наркотические вещества. Если это наркотические вещества, то норма провоза не должна превышать недельное потребление. Если это психотропные вещества, то 90 одноразовых доз. Кроме того, нужно при себе иметь в обязательном порядке документы – это выписка из медицинской карты, которая будет заверена подписью и личной печатью врача, в которой будет четко указано, какая дозировка, какая суточная норма этого лекарственного средства, какое наркотическое вещество содержится. Также должен быть рецепт или копия рецепта, заверенная в установленном порядке врачом, а также этот рецепт должен быть на русском либо белорусском языке. Если у нас на иностранном языке, нужен удостоверенный перевод.

При отсутствии необходимых документов подобные лекарственные препараты изымаются для дальнейшего уничтожения. А горе-туристу, владельцу медикаментов, неудавшийся трюк может вылиться не только в административную, но и в уголовную ответственность. Наказание также последует незамедлительно и при нарушении ввоза наличных денежных средств через границу. Александр Костюкевич:

Допустимо количество в эквиваленте 10 тысяч долларов США – это если мы перевозим наличные денежные средства либо дорожные чеки, если у нас сумма больше, мы должны в обязательном порядке задекларировать. Если сумма превышает 100 тысяч долларов в эквиваленте, там перечень документов еще больше. Если даже мы переходим по зеленому коридору, бывают выборочные проверки, и установят факт, что мы провозим товары, которые подлежат декларированию, то будет составлен протокол по статье 15.5, которая предусматривает серьезное административное наказание.

Также мы должны помнить, что если мы пересекаем и провозим в транспортном средстве какие-то незадекларированные товары, используем тайники, то ответственность очень серьезная: помимо административного штрафа, возможно привлечение к административной ответственности в виде конфискации товара, который мы провозим, а также конфискация транспортного средства, которое используется для перемещения такого товара, которое оборудовано тайниками, причем независимо от того, в чьей собственности оно находится. Юристы советуют не забывать, что все вышеупомянутые нормы беспошлинного ввоза действительны только в отношении товаров для личного пользования.