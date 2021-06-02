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«Белагро-2021» продолжает работу в «Великом камне». Что ждёт участников выставки 2 июня?

02 июня 2021 08:24
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Новости Беларуси. Масштабный сельскохозяйственный форум продолжает работу в индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белагро-2021» продолжает работу в «Великом камне». Что ждёт участников выставки 2 июня?-1

Международная специализированная выставка «Белагро» собрала рекордное количество участников. На площади 20 тысяч квадратных метров продукцию презентуют более 400 компаний из 16 стран. Общая площадь экспозиции – более 20 тысяч квадратных метров. Две сотни передовых разработок имеют белорусскую прописку. От новых сортов зерна и картофеля с рекордной урожайностью до разнообразной техники.

«Белагро-2021» продолжает работу в «Великом камне». Что ждёт участников выставки 2 июня?-4

2 июня в программе выставки дискуссия операторов продовольственного рынка, семинар по перспективам органического сельского хозяйства в Беларуси и круглый стол по организации хоздеятельности российских компаний в нашей стране.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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