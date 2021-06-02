«Белагро-2021» продолжает работу в «Великом камне». Что ждёт участников выставки 2 июня?

Новости Беларуси. Масштабный сельскохозяйственный форум продолжает работу в индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Масштабный сельскохозяйственный форум продолжает работу в индустриальном парке «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международная специализированная выставка «Белагро» собрала рекордное количество участников. На площади 20 тысяч квадратных метров продукцию презентуют более 400 компаний из 16 стран. Общая площадь экспозиции – более 20 тысяч квадратных метров. Две сотни передовых разработок имеют белорусскую прописку. От новых сортов зерна и картофеля с рекордной урожайностью до разнообразной техники.
2 июня в программе выставки дискуссия операторов продовольственного рынка, семинар по перспективам органического сельского хозяйства в Беларуси и круглый стол по организации хоздеятельности российских компаний в нашей стране.