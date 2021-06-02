«Белагро-2021» продолжает работу в «Великом камне». Что ждёт участников выставки 2 июня?

Международная специализированная выставка «Белагро» собрала рекордное количество участников. На площади 20 тысяч квадратных метров продукцию презентуют более 400 компаний из 16 стран. Общая площадь экспозиции – более 20 тысяч квадратных метров. Две сотни передовых разработок имеют белорусскую прописку. От новых сортов зерна и картофеля с рекордной урожайностью до разнообразной техники.