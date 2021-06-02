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«У меня дома стоит три ведра». Что можно сделать, чтобы спасти экологию

02 июня 2021 09:34
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Транспорт с электроприводом, товары с приставкой «эко» и альтернативные источники энергии – все больше стран переходят к зеленым технологиям. Причина очевидна. Человечество потребляет на 50 % больше ресурсов, чем природа способна восполнить. Если эта тенденция сохранится, то через 30 лет нам понадобится три такие планеты, как Земля, чтобы удовлетворить все потребности.

«У меня дома стоит три ведра». Что можно сделать, чтобы спасти экологию-1

О разумном потреблении задумываются многие. Юлия уверена, помочь матушке-природе в силах каждый.

«У меня дома стоит три ведра». Что можно сделать, чтобы спасти экологию-4

Юлия Соловьева:
Об окружающей среде я задумалась два года назад, когда осознала, какой мы след оставим на нашей планете. Начала с простого – с сортировки мусора. У меня дома стоит три ведра: для стекла, для пластика и для бытовых отходов. Макулатуру сдаю в зеленые контейнеры, которые можно найти в нашем городе практически на каждом шагу. В магазине вместо обычных пакетов использую авоську. И о вещах не забываю: сдаю их на благотворительность.

Экологически чистые инновации занимают важное место в Беларуси. Принципы зеленой экономики интегрированы в Национальную стратегию устойчивого социально-экономического развития.

«У меня дома стоит три ведра». Что можно сделать, чтобы спасти экологию-7

Татьяна Конончук, начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Очень важным направлением в национальном плане до 2025 года является развитие циркулярной экономики, экономики замкнутого цикла. Это развитие электротранспорта и городской мобильности, агроэкотуризма, производство органической продукции и развитие умных городов.

«У меня дома стоит три ведра». Что можно сделать, чтобы спасти экологию-10

Чистые технологии заметны невооруженным глазом. На улицах столицы давно прижились электробусы, зарядные станции для электромобилей и контейнеры для раздельного сбора мусора. В планах – и дальше озеленять страну.

«У меня дома стоит три ведра». Что можно сделать, чтобы спасти экологию-13

Татьяна Конончук:
Если говорить о зеленой экономике, то здесь важно разделить три эффекта. Экономический – это снижение потребления наших природных ресурсов и энергоресурсов за счет вторичного использования. Экологический – это снижение выбросов парниковых газов, улучшение качества наших водных объектов, земельных, лесных богатств. Социальный – это формирование ответственного потребления, сейчас модный тренд, особенно среди молодежи, – авоськи, это пользование общественным транспортом и использование велосипедов.

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Зеленые технологии – это основа безопасного экологического и экономического будущего. Простая авоська вместо пакета с пакетами, сортировка мусора и общественный транспорт вместо личного авто – такие простые шаги помогут спасти природу.

# Экология # общество # Юлия Соловьева # Татьяна Конончук # Анна Полубок # Фотофакт # Экология

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