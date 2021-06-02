«У меня дома стоит три ведра». Что можно сделать, чтобы спасти экологию

Транспорт с электроприводом, товары с приставкой «эко» и альтернативные источники энергии – все больше стран переходят к зеленым технологиям. Причина очевидна. Человечество потребляет на 50 % больше ресурсов, чем природа способна восполнить. Если эта тенденция сохранится, то через 30 лет нам понадобится три такие планеты, как Земля, чтобы удовлетворить все потребности.

Юлия Соловьева:

Об окружающей среде я задумалась два года назад, когда осознала, какой мы след оставим на нашей планете. Начала с простого – с сортировки мусора. У меня дома стоит три ведра: для стекла, для пластика и для бытовых отходов. Макулатуру сдаю в зеленые контейнеры, которые можно найти в нашем городе практически на каждом шагу. В магазине вместо обычных пакетов использую авоську. И о вещах не забываю: сдаю их на благотворительность.

Экологически чистые инновации занимают важное место в Беларуси. Принципы зеленой экономики интегрированы в Национальную стратегию устойчивого социально-экономического развития.