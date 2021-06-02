«У меня дома стоит три ведра». Что можно сделать, чтобы спасти экологию
Транспорт с электроприводом, товары с приставкой «эко» и альтернативные источники энергии – все больше стран переходят к зеленым технологиям. Причина очевидна. Человечество потребляет на 50 % больше ресурсов, чем природа способна восполнить. Если эта тенденция сохранится, то через 30 лет нам понадобится три такие планеты, как Земля, чтобы удовлетворить все потребности.
О разумном потреблении задумываются многие. Юлия уверена, помочь матушке-природе в силах каждый.
Юлия Соловьева:
Об окружающей среде я задумалась два года назад, когда осознала, какой мы след оставим на нашей планете. Начала с простого – с сортировки мусора. У меня дома стоит три ведра: для стекла, для пластика и для бытовых отходов. Макулатуру сдаю в зеленые контейнеры, которые можно найти в нашем городе практически на каждом шагу. В магазине вместо обычных пакетов использую авоську. И о вещах не забываю: сдаю их на благотворительность.
Экологически чистые инновации занимают важное место в Беларуси. Принципы зеленой экономики интегрированы в Национальную стратегию устойчивого социально-экономического развития.
Татьяна Конончук, начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Очень важным направлением в национальном плане до 2025 года является развитие циркулярной экономики, экономики замкнутого цикла. Это развитие электротранспорта и городской мобильности, агроэкотуризма, производство органической продукции и развитие умных городов.
Чистые технологии заметны невооруженным глазом. На улицах столицы давно прижились электробусы, зарядные станции для электромобилей и контейнеры для раздельного сбора мусора. В планах – и дальше озеленять страну.
Татьяна Конончук:
Если говорить о зеленой экономике, то здесь важно разделить три эффекта. Экономический – это снижение потребления наших природных ресурсов и энергоресурсов за счет вторичного использования. Экологический – это снижение выбросов парниковых газов, улучшение качества наших водных объектов, земельных, лесных богатств. Социальный – это формирование ответственного потребления, сейчас модный тренд, особенно среди молодежи, – авоськи, это пользование общественным транспортом и использование велосипедов.
Зеленые технологии – это основа безопасного экологического и экономического будущего. Простая авоська вместо пакета с пакетами, сортировка мусора и общественный транспорт вместо личного авто – такие простые шаги помогут спасти природу.