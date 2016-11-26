В Гомеле в годовщину освобождения города от немецко-фашистких захватчиков реконструировали события 1943 года

Новости Беларуси. Огонь артиллерии и атака советской пехоты – в Гомеле реконструировали события 1943.

В годовщину освобождения города от немецко-фашистких захватчиков показали молодому поколению, как это было.

28 недель немецкой оккупации превратили город в руины.

Гомель стал первым областным центром Беларуси освобождённым от немецко-фашистских захватчиков.

В честь значимой победы вечером 26 ноября 43 года был дан один из первых салютов победы на той войне. 20 залпов из 224 орудий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Колот, руководитель военно-исторического клубного объединения:

Мой дедушка ещё рассказывал о том, что когда отступили немцы, утром 26 числа в пригороде Гомеля, ещё горячая еда у них стояла. Настолько они стремительно сорвались, бросили много материальной части, своей тяжёлой техники и стремительно начали отступление в сторону Речицы, Рогачёв.