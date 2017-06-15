Розыгрыш 35-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопт» состоится 17 июня

Не знаете, как провести выходные? Хотелось бы и с пользой, и с задором? Тогда приезжайте 17 июня в минский ТРЦ «Е-Сити», там будет весело: в 13:20 здесь начнется 35-й розыгрыш призов игры «Удача в придачу». Обычно посетители не уходят отсюда без заряда положительными эмоциями, и этот тур не станет исключением. В этот раз самых везучих покупателей «Евроопта» определит латвийский ведущий знаменитого юмористического интернет-шоу Стас Давыдов. А призов-то стало больше!

Уже в эту субботу «Евроопт» разыграет среди участников 35-го тура игры «Удача в придачу!» более 20 тыс. призов. Победителей ждут сертификаты на общую сумму 200 тыс. и два крупных денежных приза по 20 тыс., что в эквиваленте составляет свыше 10 тыс. долларов каждый, пара новеньких автомобилей (83-й и 84-й по счету!) марки Hyundai Creta и 15-ая квартира от «Евроопт» – в престижном районе Минска по адресу ул. Мястровская, 4.

А еще – 750 билетов на две персоны на концерт легендарного Стаса Михайлова в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске». Также своих обладателей отыщут 40 путевок на двоих в древнюю и сказочную Иорданию! Сразу 80 покупателей проведут 7 счастливых дней в июле – в роскошном пятизвездочном отеле Хилтон на берегу Красного моря в Иордании. Пейзажный бассейн с видом на залив, гидромассажные ванны, сауны, изысканная кухня… И «все включено»!

А меж тем, покупатели «Евроопт», которым повезло выиграть путевки в предыдущих турах игры, уже великолепно отдохнули в Турции, Египте и Греции!

Новые страны, новые города – целое лето невероятных приключений только для покупателей «Евроопт»! В каждом туре игры «Удача в придачу!» – путевки на двоих на лучшие мировые курорты в лучшие пятизвездочные отели, и все это с богатой экскурсионной программой. Не упустите свой шанс открыть мир с «Евроопт»! А быть может, вы мечтаете сесть за руль стильного внедорожника или получить заветные ключи от квартиры в Минске? Тогда успейте сделать покупки в магазинах «Евроопт» или интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» до их закрытия в пятницу!

А если рядом с вашим домом еще нет магазина «Евроопт», то выручат интернет-гипермаркеты «Е-доставка» и «ГиперМолл». Благодаря этим онлайн-сервисам, которые входят в холдинг «Евроопт», покупать качественные товары по выгодным ценам и участвовать в игре «Удача в придачу!» сегодня может каждый житель нашей страны. Более того, интернет-гипермаркеты уже принесли множество призов участникам игры, в том числе и семь автомобилей!

Неоспоримо, с «Евроопт» мечты сбываются! И обычная покупка может в одну секунду сделать вас владельцем столичных апартаментов. Победа Александра Байрамова из агрогородка Корень Логойского настоящий тому пример! Шоппинг в «Евроопте» в разгар 34 тура обернулся для мужчины новенькой квартирой по адресу ул. Мястровская, 4. Победитель работает ведущим инженером производственного отдела предприятия «Минскзеленстрой» и в настоящее время вместе с женой Светланой и шестимесячным сыном Егором ютиться в крошечной комнате общежития. Такой сказочный подарок от «Евроопта» – как нельзя кстати!

Верьте, ваша победа еще впереди! И помните: чем больше игровых кодов – тем выше шансы на успех! Кто знает, быть может, уже в эту субботу призы от «Евроопт» ждут именно вас?!