Территориальное самоуправление: в каждом дворе Минске появится староста

Новости Беларуси. Во всех столичных дворах появятся старосты. Они помогут решить локальные вопросы местных жителей на месте, не обращаясь в районные администрации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В обязанностях активистов – не только следить за порядком, но и укреплять соседскую дружбу.
С их помощью многоэтажки будут превращать в дома высокой культуры быта. Опыт столицы могут перенять по всей стране.
Леонид Цуприк, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Закон о местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь предусматривает развитие и территориального самоуправления.
Так уж исторически сложилось, что в Минске территориальное местное самоуправление развито наиболее сильно.
Видеокамеры, энергосберегающие светильники, обновленные детские площадки – результат работы старост и созданных в городе коллегиальных органов территориального самоуправления.