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Территориальное самоуправление: в каждом дворе Минске появится староста

14 июня 2017 20:57
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Новости Беларуси. Во всех столичных дворах появятся старосты. Они помогут решить локальные вопросы местных жителей на месте, не обращаясь в районные администрации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В обязанностях активистов – не только следить за порядком, но и укреплять соседскую дружбу.

С их помощью многоэтажки будут превращать в дома высокой культуры быта. Опыт столицы могут перенять по всей стране.

Территориальное самоуправление: в каждом дворе Минске появится староста-1

Леонид Цуприк, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Закон о местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь предусматривает развитие и территориального самоуправления.

Так уж исторически сложилось, что в Минске территориальное местное самоуправление развито наиболее сильно.

Видеокамеры, энергосберегающие светильники, обновленные детские площадки – результат работы старост и созданных в городе коллегиальных органов территориального самоуправления.

# общество # Фотофакт # Социальная инфраструктура # Леонид Цуприк

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