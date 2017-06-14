Территориальное самоуправление: в каждом дворе Минске появится староста

Новости Беларуси. Во всех столичных дворах появятся старосты. Они помогут решить локальные вопросы местных жителей на месте, не обращаясь в районные администрации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В обязанностях активистов – не только следить за порядком, но и укреплять соседскую дружбу.

С их помощью многоэтажки будут превращать в дома высокой культуры быта. Опыт столицы могут перенять по всей стране.